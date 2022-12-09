В ростовском вузе разрабатывают беспилотный автомобиль из LADA Granta

Сотрудники Донского государственного технического университета работают над прототипом беспилотного транспортного средства

Новый серийный автомобиль LADA Granta в учебной комплектации с дополнительными «инструкторскими» педалями ДГТУ приобрел в начале 2022 года. Члены команды проекта, 80% из которых — магистранты вуза, спроектировали, изготовили и подвергли необходимым испытаниям ключевые узлы управления и механизмы, задействованные в управлении автомобилем, а именно: устройство для управления рулевым колесом — электроусилитель;

модифицированный специальным самодельным блоком управления;

мехатронный узел;

управляющий положением селектора механической коробки передач;

электрические и пневматические приводы для работы с педалями.

Цель ученых — достичь четвертого уровня автономности для своего проекта — универсальной модульной системы беспилотного управления автомобиле. Это позволит автоматизировать серийные транспортные средства общего и специального назначения с минимальными доработками. Проект реализуется в рамках программы развития вуза «Приоритет 2030».

«Четвертый уровень автономности предполагает, что транспортное средство будет перемещаться автономно, но сохранит возможность переключения в ручной режим управления. Это позволит тратить минимальное время на настройку и запуск систем. Наш прототип сейчас находится на втором или третьем уровне автономности — не все функции действуют слаженно, нужно наблюдение специалиста. Транспортное средство при этом не получает информации, что не пилотируется человеком — воздействие на органы управления оказывается абсолютно аналогичное», — объясняет руководитель проекта, программист ресурсного центра робототехники ДГТУ Павел Скубак.

© Фото пресс-службы ДГТУ

Над прототипом беспилотного транспортного средства работают специалисты ресурсного центра робототехники ДГТУ и научно-исследовательской лаборатории «Интеллектуальные электрические сельскохозяйственные машины и комплексы». НИЛ «ИЭСМиК» создана на базе НОЦ юга России и входит в состав Донского инжинирингового центра ДГТУ и Института перспективного машиностроения «Ростсельмаш».

Результаты деятельности ученых в рамках проекта могут стать частью системы безопасности легковых автомобилей, а также использоваться в разработках транспорта для водителей с инвалидностью и для обучения вождению.

«В перспективе мы стремимся создать комплекс, который позволит автоматизировать любое транспортное средство, будь то комбайн, трактор, грузовик или легковой автомобиль», — отметил Павел Скубак.

Сотрудники и резиденты ресурсного центра робототехники ДГТУ уже провели первичные полевые испытания на полигоне завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде в рамках всероссийских испытаний мобильных робототехнических систем «РобоКросс 2022».

Команде проекта предстоит доработать компоновку узлов и улучшить их конструкцию, чтобы добиться максимально быстрой, точной и эффективной работы системы.

© Фото пресс-службы ДГТУ