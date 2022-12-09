В ростовском вузе разрабатывают беспилотный автомобиль из LADA Granta
Сотрудники Донского государственного технического университета работают над прототипом беспилотного транспортного средства
Новый серийный автомобиль LADA Granta в учебной комплектации с дополнительными «инструкторскими» педалями ДГТУ приобрел в начале 2022 года. Члены команды проекта, 80% из которых — магистранты вуза, спроектировали, изготовили и подвергли необходимым испытаниям ключевые узлы управления и механизмы, задействованные в управлении автомобилем, а именно:
- устройство для управления рулевым колесом — электроусилитель;
- модифицированный специальным самодельным блоком управления;
- мехатронный узел;
- управляющий положением селектора механической коробки передач;
- электрические и пневматические приводы для работы с педалями.
Цель ученых — достичь четвертого уровня автономности для своего проекта — универсальной модульной системы беспилотного управления автомобиле. Это позволит автоматизировать серийные транспортные средства общего и специального назначения с минимальными доработками. Проект реализуется в рамках программы развития вуза «Приоритет 2030».
«Четвертый уровень автономности предполагает, что транспортное средство будет перемещаться автономно, но сохранит возможность переключения в ручной режим управления. Это позволит тратить минимальное время на настройку и запуск систем. Наш прототип сейчас находится на втором или третьем уровне автономности — не все функции действуют слаженно, нужно наблюдение специалиста. Транспортное средство при этом не получает информации, что не пилотируется человеком — воздействие на органы управления оказывается абсолютно аналогичное», — объясняет руководитель проекта, программист ресурсного центра робототехники ДГТУ Павел Скубак.
Над прототипом беспилотного транспортного средства работают специалисты ресурсного центра робототехники ДГТУ и научно-исследовательской лаборатории «Интеллектуальные электрические сельскохозяйственные машины и комплексы». НИЛ «ИЭСМиК» создана на базе НОЦ юга России и входит в состав Донского инжинирингового центра ДГТУ и Института перспективного машиностроения «Ростсельмаш».
Результаты деятельности ученых в рамках проекта могут стать частью системы безопасности легковых автомобилей, а также использоваться в разработках транспорта для водителей с инвалидностью и для обучения вождению.
«В перспективе мы стремимся создать комплекс, который позволит автоматизировать любое транспортное средство, будь то комбайн, трактор, грузовик или легковой автомобиль», — отметил Павел Скубак.
Сотрудники и резиденты ресурсного центра робототехники ДГТУ уже провели первичные полевые испытания на полигоне завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде в рамках всероссийских испытаний мобильных робототехнических систем «РобоКросс 2022».
Команде проекта предстоит доработать компоновку узлов и улучшить их конструкцию, чтобы добиться максимально быстрой, точной и эффективной работы системы.
Как писали Юга.ру, проект ростовского вуза победил в одном из направлений федерального IT-форума в Якутске.