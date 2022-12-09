В Дагестане всё ещё выясняют причину гибели краснокнижных тюленей. Обнаружили уже больше 3,5 тыс. особей
Версий много. Собрали всё, что известно
На побережье Каспийского моря в Дагестане зафиксировали массовую гибель тюленей. Первые сообщения об этом появились 3 декабря. В тот день, по данным Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства, в Кировском районе Махачкалы обнаружили 650-700 мертвых особей.
В ведомстве заявили, что число мертвых тюленей может увеличиться. О гибели животных сообщили в различные инстанции. Наиболее вероятной причиной смертей назвали выброс природного газа.
Каспийский тюлень (нерпа) — единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международный союз охраны природы присвоил виду статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2020 году каспийского тюленя занесли в Красную книгу России. Нерпы отличаются низкой скоростью размножения — в год появляется всего один детеныш. Согласно приблизительной оценке, численность каспийской нерпы не превышает 70 тыс. особей, при этом точных данных об этом нет.
4 декабря Минприроды Дагестана сообщило уже о 2,5 тыс. мертвых тюленей. Тела обнаруживали в разных локациях, но большее количество обнаружили в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка.
«В результате вскрытий тюленей был собран большой объем проб, проведен детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса Covid-19. Материалы были направлены в лаборатории Москвы и Астрахани для исследований», — сказали в Минприроды республики.
Основной причиной гибели называют естественные природные факторы. Отмечается, что состояние внутренних органов тюленей не подтвердило интоксикацию тяжелыми металлами или пестицидами.
О версии с отравлением газами также говорил главный научный сотрудник Прикаспийского института биологических ресурсов — обособленного подразделения ДФИЦ РАН Магомедрасул Магомедов.
«По характеру места расположения и общей природной ситуации, это похоже на отравление газами, которые вышли из-под дна моря. У нас периодически бывают разные, порой незаметные для населения, землетрясения, которые вызывают выход газов. Более крупные могут вызвать прорывы газовых облаков. И эти газовые облака, если нет ветреной погоды, накрывают большой линзой огромную площадь моря. А именно сейчас идет переход тюленей с юга на север на зимовку, и они как раз могли попасть в эту зону. Это случается раз в 3, 5, а то и 10 лет», — объяснил Магомедов.
По данным телеканала «Мир24», на 9 декабря число умерших тюленей достигло 3,5 тыс. особей. Эксперт по сохранению морских экосистем Елена Жаркова сказала, что смерть тюленей может быть связана с появлением ледяного покрова. Каспийское море является южным, но иногда на нем появляются ледяные покровы. Это происходит из-за сильного ветра и понижения температуры.
«Известно, что тюлени могут преследовать свою добычу до 45 минут под водой. Представляете, идет стая, преследует добычу, собирается подняться наверх, чтобы глотнуть свежего воздуха, и попадает в такую ловушку. И у них может не быть возможности быстро найти какое-то дыхало или выход. Так могут происходить такие заморы», — сказала Жарова.
В Минприроды Дагестана отметили, что выбросы мертвых тюленей в республике наблюдаются уже несколько лет. Такие случаи происходили в 2012 и 2016 годах. Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев заявил, что к этому могут быть причастны биолаборатории США.
По факту гибели тюленей проверку начали в республиканском СУ СКР. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверку примут процессуальное решение. Также в правительстве Дагестана создадут оперштаб по ситуации с гибелью. Его возглавит министр природных ресурсов и экологии Ибрагим Ибрагимов.
Также премьер-министр Дагестана Абдулмусли Абдулмуслимов поручил приступить к решению вопроса о безопасной утилизации мертвых животных. Факты утилизации будут записывать в специальные акты.
Дагестанский общественник Зияутдин Увайсов сообщил в своем телеграм-канале, что с перетаскиванием мертвых туш просят помочь родителей махачкалинских школьников. В комментариях горожане пишут, что такой информации от школ не поступало.
Летом Юга.ру писали о массовой гибели дельфинов на Черноморском побережье. Основной причиной смерти могла стать инфекция. Что происходило с животными и как их спасали можно почитать здесь.