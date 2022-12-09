В Дагестане всё ещё выясняют причину гибели краснокнижных тюленей. Обнаружили уже больше 3,5 тыс. особей

На побережье Каспийского моря в Дагестане зафиксировали массовую гибель тюленей. Первые сообщения об этом появились 3 декабря. В тот день, по данным Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства, в Кировском районе Махачкалы обнаружили 650-700 мертвых особей.

В ведомстве заявили, что число мертвых тюленей может увеличиться. О гибели животных сообщили в различные инстанции. Наиболее вероятной причиной смертей назвали выброс природного газа.

Каспийский тюлень (нерпа) — единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международный союз охраны природы присвоил виду статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2020 году каспийского тюленя занесли в Красную книгу России. Нерпы отличаются низкой скоростью размножения — в год появляется всего один детеныш. Согласно приблизительной оценке, численность каспийской нерпы не превышает 70 тыс. особей, при этом точных данных об этом нет.

4 декабря Минприроды Дагестана сообщило уже о 2,5 тыс. мертвых тюленей. Тела обнаруживали в разных локациях, но большее количество обнаружили в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка.

«В результате вскрытий тюленей был собран большой объем проб, проведен детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса Covid-19. Материалы были направлены в лаборатории Москвы и Астрахани для исследований», — сказали в Минприроды республики.