В Ростове-на-Дону в тюремной больнице пытали людей. Дело передали в суд

Об этом сообщает издание donnews со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области. Региональное управление СКР возбудило дело в сентябре 2021 года. По версии следствия, система жестокого обращения с заключёнными действовала в больнице на протяжении 2020 года.

Человек, привязанный к больничной койке

Согласно материалам дела, по указанию замначальника больницы Александра Ляха пациентов учреждения безосновательно на долгое время привязывали к кроватям, от чего у многих образовывались пролежни. Чтобы скрыть следы преступлений, начальник психиатрического отделения Дарья Позднякова просила врача-психиатра Анастасию Поторочину вносить в медицинские карты пациентов недостоверные сведения.

По воспоминаниям главы общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Омельченко, он сам видел в психиатрическом отделении больницы привязанного к больничной койке человека.

«Ему как будто из ружья в спину выстрелили. Прямо дырка в спинке до кости, до мяса», — цитирует его портал 1rnd.

Когда наблюдали попросили объяснить происходящее, сотрудники больницы сказали, что просто не досмотрели за конкретным пациентом. Когда позже представители ОНК посещали учреждение, людей отвязывали, заполняли журналы, меняли постельное бельё.

По правилам, «буйных» пациентов нужно отвязывать как минимум раз в два часа. Однако позже выяснилось, что людей вообще не отвязывают и даже не кормят, чтоб потом не убирать за ними.

Вспоротая нога и шрамы на руке

Игорь Омельченко сообщил, что 2 сентября 2021 года комиссия посетила СИЗО-1 и в одной из камер обнаружила заключенного № 3 с длинными полосами на руках. Мужчина рассказал, что с середины июня по конец августа находился в психиатрическом отделении МОТБ-19, где его 70 дней держали привязанным к койке. Результат длительного заточения — вспоротая нога и шрамы на руке.

Однако по документам заключённый вернулся из больницы без единой царапины. Когда члены ОНК потребовали зафиксировать травмы на фото, у семи сопровождающих сотрудников СИЗО не оказалось необходимой аппаратуры. По словам Омельченко, их работе препятствовали: не отвечали на вопросы, не показывали фотографии, не знакомили с медкартой.