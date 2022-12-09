В Ростове-на-Дону в тюремной больнице пытали людей. Дело передали в суд
Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит уголовное дело о пытках в подведомственной ФСИН межобластной туберкулезной больнице №19 (МОТБ-19)
Об этом сообщает издание donnews со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области. Региональное управление СКР возбудило дело в сентябре 2021 года. По версии следствия, система жестокого обращения с заключёнными действовала в больнице на протяжении 2020 года.
Человек, привязанный к больничной койке
Согласно материалам дела, по указанию замначальника больницы Александра Ляха пациентов учреждения безосновательно на долгое время привязывали к кроватям, от чего у многих образовывались пролежни. Чтобы скрыть следы преступлений, начальник психиатрического отделения Дарья Позднякова просила врача-психиатра Анастасию Поторочину вносить в медицинские карты пациентов недостоверные сведения.
По воспоминаниям главы общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Омельченко, он сам видел в психиатрическом отделении больницы привязанного к больничной койке человека.
«Ему как будто из ружья в спину выстрелили. Прямо дырка в спинке до кости, до мяса», — цитирует его портал 1rnd.
Когда наблюдали попросили объяснить происходящее, сотрудники больницы сказали, что просто не досмотрели за конкретным пациентом. Когда позже представители ОНК посещали учреждение, людей отвязывали, заполняли журналы, меняли постельное бельё.
По правилам, «буйных» пациентов нужно отвязывать как минимум раз в два часа. Однако позже выяснилось, что людей вообще не отвязывают и даже не кормят, чтоб потом не убирать за ними.
Вспоротая нога и шрамы на руке
Игорь Омельченко сообщил, что 2 сентября 2021 года комиссия посетила СИЗО-1 и в одной из камер обнаружила заключенного № 3 с длинными полосами на руках. Мужчина рассказал, что с середины июня по конец августа находился в психиатрическом отделении МОТБ-19, где его 70 дней держали привязанным к койке. Результат длительного заточения — вспоротая нога и шрамы на руке.
Однако по документам заключённый вернулся из больницы без единой царапины. Когда члены ОНК потребовали зафиксировать травмы на фото, у семи сопровождающих сотрудников СИЗО не оказалось необходимой аппаратуры. По словам Омельченко, их работе препятствовали: не отвечали на вопросы, не показывали фотографии, не знакомили с медкартой.
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8 сентября члены ОНК вернулись в СИЗО-1, чтобы ещё раз опросить заключённого № 3. Им больше двух часов не давали встретиться с ним, говоря, что тот на приёме у стоматолога. Наблюдатели стояли на своём, после чего им всё-таки дали встретиться с потерпевшим. Мужчина на камеру повторил свои показания, дал разрешение сделать фото повреждённой ноги и использовать снимки. Позже потерпевший отозвал разрешение.
Потерпевшими признали 40 человек
Телесные повреждения у заключённого № 3 зафиксировали в журнале только после скандала — когда комиссия выложила в сеть фотографии пролежней других пациентов МОТБ-19. После обнародования первого факта жестокого обращения с заключёнными в МОТБ-19, Игорю Омельченко и его коллегам стали поступать сообщения от других людей, лежавших в этой больнице. Они сообщали, что тоже подвергались пыткам со стороны сотрудников медучреждения. После этого правоохранители начали опрашивать бывших пациентов больницы.
«Письменно заявить о физическом, сексуальном и моральном насилии в МОТБ-19 согласился 61 человек»,— отмечал в разговоре с «Коммерсантом» Игорь Омельченко.
Потерпевшими по делу признаны 40 человек, двое из них умерли от полученных травм. Обвиняемыми проходят бывший заместитель начальника учреждения Александр Лях, заведующая психиатрическим отделением Дарья Позднякова и врач-психиатр Анастасия Поторочина. Всех обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий. Каждому из них грозит до десяти лет колонии.
Как писали Юга.ру, Европейский суд по правам человека присудил жителю Краснодарского края Эдуарду Паладьяну 52 тыс. евро компенсации за пытки в СИЗО. В изоляторах временного содержания он находился до декабря 2014 года, где подвергся пыткам электрическим током, избиениям, психологическому давлению и угрозам со стороны сотрудников полиции и следователя.