На въезде в Анапу сотрудники ГИБДД проверяют документы у автомобилистов

В полиции сказали, что поводов для беспокойства нет

Утром 9 декабря в соцсетях сообщили, что на въезде в Анапу стоят несколько нарядов сотрудников ГИБДД и выборочно проверяют документы у автомобилистов.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили Юга.ру, что сотрудники ОМВД Анапы проводят плановые профилактические мероприятия.

«Введение каких-либо ограничений для перемещения граждан не планируется. ГУ МВД России по Краснодарскому краю просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям», — добавили в ведомстве.

Как писали Юга.ру, в ноябре в Анапе мужчина напал на сотрудников МВД, которые сопровождали коммунальщиков. В районе, где все произошло, перекрыли движение автомобилей и общественного транспорта.