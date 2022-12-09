На въезде в Анапу сотрудники ГИБДД проверяют документы у автомобилистов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В полиции сказали, что поводов для беспокойства нет

Утром 9 декабря в соцсетях сообщили, что на въезде в Анапу стоят несколько нарядов сотрудников ГИБДД и выборочно проверяют документы у автомобилистов.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили Юга.ру, что сотрудники ОМВД Анапы проводят плановые профилактические мероприятия. 

«Введение каких-либо ограничений для перемещения граждан не планируется. ГУ МВД России по Краснодарскому краю просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям», — добавили в ведомстве.

Как писали Юга.ру, в ноябре в Анапе мужчина напал на сотрудников МВД, которые сопровождали коммунальщиков. В районе, где все произошло, перекрыли движение автомобилей и общественного транспорта.

Анапа ГИБДД Полиция

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На въезде в Анапу сотрудники ГИБДД проверяют документы у автомобилистов
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