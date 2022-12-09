В Адыгее прошёл всероссийский турнир по самбо

8 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе «Оштен» в Майкопе состоялся VI всероссийский турнир по самбо

В соревнованиях участвовали юноши и девушки в весовых категориях от 47 до 98+ кг — всего более 150 человек, представляющих сборные 12 субъектов РФ, в том числе команда Адыгеи из более чем 50 спортсменов.

«Популярность самбо в стране растёт, а вместе с этим растёт и интерес к нашему турниру. Он уже стал традиционным в Адыгее, проводится 6-й год подряд. Для нас важно, что республика вносит свой вклад в продвижение отечественного вида спорта. Адыгея теперь — востребованная площадка для проведения соревнований самого высокого уровня», — написал Мурат Кумпилов в своём телеграм-канале.

Мурат Хасанов от имени Мурата Кумпилова вручил денежные сертификаты самбистам Адыгеи, показавшим в этом году высокие результаты, и их тренерам. Премией в размере 1 млн 150 тыс. рублей наградили победителя первенства мира, серебряного призёра чемпионата Европы Екатерину Соловьёву, премией в 280 тыс. рублей — наставника спортсменки Байзета Наниза. По 500 тыс. рублей получили победители Первенства Европы Рамазан Коблев и Расул Наш, по 125 тыс. рублей — их тренеры, Азмет Джаримок и Рустам Джаримок. Также нескольким спортсменам вручили удостоверения мастера спорта России.