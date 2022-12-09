В Адыгее прошёл всероссийский турнир по самбо

Адыгея, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Алексея Гусева, предоставлено пресс-службой главы Адыгеи
    © Фото Алексея Гусева, предоставлено пресс-службой главы Адыгеи

8 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе «Оштен» в Майкопе состоялся VI всероссийский турнир по самбо

В соревнованиях участвовали юноши и девушки в весовых категориях от 47 до 98+ кг — всего более 150 человек, представляющих сборные 12 субъектов РФ, в том числе команда Адыгеи из более чем 50 спортсменов.

«Популярность самбо в стране растёт, а вместе с этим растёт и интерес к нашему турниру. Он уже стал традиционным в Адыгее, проводится 6-й год подряд. Для нас важно, что республика вносит свой вклад в продвижение отечественного вида спорта. Адыгея теперь — востребованная площадка для проведения соревнований самого высокого уровня», — написал Мурат Кумпилов в своём телеграм-канале.

Читайте также:

Мурат Хасанов от имени Мурата Кумпилова вручил денежные сертификаты самбистам Адыгеи, показавшим в этом году высокие результаты, и их тренерам. Премией в размере 1 млн 150 тыс. рублей наградили победителя первенства мира, серебряного призёра чемпионата Европы Екатерину Соловьёву, премией в 280 тыс. рублей — наставника спортсменки Байзета Наниза. По 500 тыс. рублей получили победители Первенства Европы Рамазан Коблев и Расул Наш, по 125 тыс. рублей — их тренеры, Азмет Джаримок и Рустам Джаримок. Также нескольким спортсменам вручили удостоверения мастера спорта России.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Адыгее отремонтировали спорткомплекс для сотрудников и военнослужащих Росгвардии.

Майкоп Майкопский район Мурат Кумпилов Спорт

Новости

На въезде в Анапу сотрудники ГИБДД проверяют документы у автомобилистов
В парке «Краснодар» установили светящихся бабочек
В Краснодаре полицейские задержали подростков, которые рисовали граффити в подземном переходе
В станице Северской прокуратура возбудила дело в отношении и.о. главы из-за скандального арт-объекта в сквере
Новороссийцев приглашают на бесплатную экскурсию по развалинам царской метеостанции
На стадионе «Фишт» в Сириусе начали менять газон

Лента новостей

«Строить свалку в бассейне двух рек — это преступление»
7 декабря, 19:01
«Строить свалку в бассейне двух рек — это преступление»
Как живут у подножия мусорной горы жители пригорода Новороссийска
С чего начать делать добрые дела? Рассказываем, кому можно помочь прямо сейчас
7 декабря, 07:15
С чего начать делать добрые дела? Рассказываем, кому можно помочь прямо сейчас
В Краснодарском крае запретили полёты беспилотников
Вчера, 15:13
В Краснодарском крае запретили полёты беспилотников
В Адыгее квадрокоптеры ещё можно использовать

Реклама на сайте