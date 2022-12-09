В Краснодаре на время новогодних праздников создадут городской оперативный штаб

Краснодарский край

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  • © Фото Alexander S, unslpash.com
    © Фото Alexander S, unslpash.com

На заседании антитеррористической комиссии мэр Краснодара Евгений Наумов поручил на время новогодних праздников создать оперативный штаб

Он будет работать круглосуточно и в тесном взаимодействии с правоохранительными органами и городскими службами.

Глава поручил уделить особое внимание безопасности детского отдыха, усилить антитеррористическую защищенность ярмарок и контроль за торговлей пиротехникой, организовать мониторинг автомобилей на предмет сокрытия и отсутствия номеров, отслеживать брошенный транспорт.

«Продолжается специальная военная операция. Массовых новогодних празднеств у нас не планируется, но особой популярностью наверняка будут пользоваться парки, развлекательные центры, гипермаркеты, кинотеатры и другие места отдыха. Мы понимаем, что для горожан период новогодних и рождественских праздников — это отдых, но для нас это большая совместная работа. Задача состоит в том, чтобы в городе было спокойно и безопасно», — сказал Евгений Наумов.

В период новогодних праздников полиция и городские службы будут работать в усиленном режиме. Во время культурно-массовых мероприятий будут дежурить пожарные и спасатели.

И.о. директора департамента городского хозяйства и ТЭК Дмитрий Мироненко рассказал, что управляющим организациям поручили установить, все ли чердаки и подвалы многоквартирных домов закрываются на замки.

Что касается Рождества, то богослужения пройдут во всех храмах Краснодара. На их территориях будут дежурить полицейские и казаки. Праздничная литургия в Свято-Екатерининском кафедральном соборе на особом контроле, поскольку именно там традиционно ожидается наибольшее скопление жителей.

В период проведения крещенских омовений на местах будут дежурить медики, спасатели, полицейские и казаки. Также смонтируют палатки для обогрева, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Евгений Наумов Новый год Праздники Рождество

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В Краснодаре на время новогодних праздников создадут городской оперативный штаб
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