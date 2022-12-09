В парке «Краснодар» установили светящихся бабочек
Новыми арт-объектами дополнили праздничный декор
Парк «Краснодар» украсили разноцветными светящимися бабочками. Их разместили на кустах кизила.
В темноте новый арт-объект светится, а днем бабочки блестят и переливаются.
Как писали Юга.ру, новогоднюю иллюминацию в парке «Краснодар» включили 1 декабря. На фасаде стадиона горят снежинки, а деревья украсили гирляндами.
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