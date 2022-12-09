В парке «Краснодар» установили светящихся бабочек

Краснодарский край

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  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Новыми арт-объектами дополнили праздничный декор

Парк «Краснодар» украсили разноцветными светящимися бабочками. Их разместили на кустах кизила. 

В темноте новый арт-объект светится, а днем бабочки блестят и переливаются. 

  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Как писали Юга.ру, новогоднюю иллюминацию в парке «Краснодар» включили 1 декабря. На фасаде стадиона горят снежинки, а деревья украсили гирляндами. 

Краснодар Новый год парк «Краснодар»

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