В Краснодаре полицейские задержали подростков, которые рисовали граффити в подземном переходе

Краснодарский край

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  • © Кадр видел из телеграм-канала Евгения Наумова, t.me/emnaumov
    © Кадр видел из телеграм-канала Евгения Наумова, t.me/emnaumov

Теперь двум молодым людям грозит наказание

На камеры ЕДДС в Краснодаре попали двое подростков, которые рисовали граффити на стенах подземного перехода на улице Офицерской. Информацию передали полицейским, они выехали на место и задержали молодых людей.

Теперь в полиции примут решение о наказании подростков в зависимости от всех обстоятельств и размера ущерба, сообщил в телеграме мэр Краснодара Евгений Наумов.

«Уже давал поручение очистить все подземники от граффити и рекламы. Но с таким отношением самих горожан мы далеко не уедем. Если кто-то решит «украсить» город, он должен понимать, что придется нести ответственность за свои действия», — добавил глава Краснодара.

Как писали Юга.ру, в Анапе завели уголовное дело на двух девушек 15 и 17 лет. Они сняли видео, на котором прикуривают сигарету от Вечного огня и в нецензурной форме рассказывают, как хотят осквернить памятник. Родителям подростков выписали штрафы. 

Граффити Краснодар Хулиганство

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