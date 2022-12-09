В Краснодаре полицейские задержали подростков, которые рисовали граффити в подземном переходе

На камеры ЕДДС в Краснодаре попали двое подростков, которые рисовали граффити на стенах подземного перехода на улице Офицерской. Информацию передали полицейским, они выехали на место и задержали молодых людей.

Теперь в полиции примут решение о наказании подростков в зависимости от всех обстоятельств и размера ущерба, сообщил в телеграме мэр Краснодара Евгений Наумов.

«Уже давал поручение очистить все подземники от граффити и рекламы. Но с таким отношением самих горожан мы далеко не уедем. Если кто-то решит «украсить» город, он должен понимать, что придется нести ответственность за свои действия», — добавил глава Краснодара.

Как писали Юга.ру, в Анапе завели уголовное дело на двух девушек 15 и 17 лет. Они сняли видео, на котором прикуривают сигарету от Вечного огня и в нецензурной форме рассказывают, как хотят осквернить памятник. Родителям подростков выписали штрафы.