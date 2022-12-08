Оформление страховки дома и авто для южных VIP-клиентов Сбера стало удобнее

Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня

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  • © фото senivpetro, ru.freepik.com
    © фото senivpetro, ru.freepik.com

Сбер поможет состоятельным клиентам ещё с большим комфортом пользоваться страховыми продуктами в онлайн-формате и на эксклюзивных условиях

С помощью «Защита дома ЛЮКС» клиенты СберПервого смогут без посещения офиса застраховать дом, квартиру или дачу в СберБанк Онлайн с покрытием до 50 млн рублей. Полис оформляется без осмотра объекта и с возможностью выбора даты начала действия полиса и распределения страховой суммы по объектам страхования. Для подачи заявки потребуется только небольшая онлайн-анкета.

Также для клиентов СберПервого доступно КАСКО от СберСтрахования. Среди его преимуществ:

  • дистанциионное заключение договора без осмотра авто;
  • цифровой полис;
  • скидка 30% для аккуратных водителей;
  • полное возмещение убытков;
  • помощь на дороге;
  • бесплатная эвакуация при ДТП или поломке;
  • дистанционное оформление;
  • поддержка 24/7.
Лариса Безделева

Лариса Безделева

«Каждый человек стремится максимально обезопасить имущество и повысить качество жизни своей семьи. При этом, пока только пятая часть жителей юга России и Северного Кавказа пользуются страховыми продуктами. Мы понимаем эту растущую потребность и даём нашим премиальным клиентам возможность быстро и удобно получить нужный именно здесь и сейчас сервис», — рассказывает заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.

СберПервый — премиальный формат обслуживания клиентов банка, который предлагает эксклюзивные решения для приумножения капитала и комфорта в повседневной жизни. Услуги СберПервого можно получить как дистанционно, так и в 12 офисах Юго-Западного банка. Это крупнейшая в стране сеть центров премиального обслуживания с лучшими финансовыми советниками.

Узнать подробности о СберПервом и адреса премиальных офисов

Как писали Юга.ру, число премиальных клиентов СберПервого на юге России и в СКФО растёт.

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