Оформление страховки дома и авто для южных VIP-клиентов Сбера стало удобнее

Сбер поможет состоятельным клиентам ещё с большим комфортом пользоваться страховыми продуктами в онлайн-формате и на эксклюзивных условиях

С помощью «Защита дома ЛЮКС» клиенты СберПервого смогут без посещения офиса застраховать дом, квартиру или дачу в СберБанк Онлайн с покрытием до 50 млн рублей. Полис оформляется без осмотра объекта и с возможностью выбора даты начала действия полиса и распределения страховой суммы по объектам страхования. Для подачи заявки потребуется только небольшая онлайн-анкета.

Также для клиентов СберПервого доступно КАСКО от СберСтрахования. Среди его преимуществ: дистанциионное заключение договора без осмотра авто;

цифровой полис;

скидка 30% для аккуратных водителей;

полное возмещение убытков;

помощь на дороге;

бесплатная эвакуация при ДТП или поломке;

дистанционное оформление;

поддержка 24/7.

Лариса Безделева

«Каждый человек стремится максимально обезопасить имущество и повысить качество жизни своей семьи. При этом, пока только пятая часть жителей юга России и Северного Кавказа пользуются страховыми продуктами. Мы понимаем эту растущую потребность и даём нашим премиальным клиентам возможность быстро и удобно получить нужный именно здесь и сейчас сервис», — рассказывает заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.

СберПервый — премиальный формат обслуживания клиентов банка, который предлагает эксклюзивные решения для приумножения капитала и комфорта в повседневной жизни. Услуги СберПервого можно получить как дистанционно, так и в 12 офисах Юго-Западного банка. Это крупнейшая в стране сеть центров премиального обслуживания с лучшими финансовыми советниками.