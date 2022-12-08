В Анапе поставили на учет и оштрафовали родителей подростков, которые осквернили Вечный огонь

В отношении родителей девушек, которые осквернили Вечный огонь в Анапе, составили административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Статья влечет наложение штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

Такое решение приняла комиссия по делам несовершеннолетних. Теперь семьи подростков поставят на учет. Также прокуратура выявила упущения со стороны органов, которые должны заниматься профилактической работой.

Как писали Юга.ру, две девушки 15 и 17 лет из станицы Анапской весной сняли видео, на котором прикуривают сигарету от Вечного огня, и в нецензурной форме рассказывают, как хотят осквернить памятник. Известно о ролике стало только сейчас.

В краевом СК на подростков завели уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма).