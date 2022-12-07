В очереди на Керченскую переправу стоят больше 300 грузовиков. На Крымский мост их не пустят как минимум до конца года

Из-за непогоды на Керченском проливе со стороны Краснодарского края снова скопилась очередь на паром из грузовиков

Со 2 декабря в районе Керченского пролива действует штормовое предупреждение. Днем 6 декабря три парома возобновили работу. По данным краевого оперштаба, 7 декабря в очередь на переправу стоят 309 грузовиков. Они находятся на парковке в поселке Ильич.

Вопрос открытия движения фур по Крымскому мосту во время непогоды на переправе не обсуждается. В Минтрансе республики сообщили, что движение для грузовиков по мосту не откроют как минимум до конца года.

Власти республики отметили, что водители грузовиков могут попасть на полуостров по сухопутному маршруту, который работает в круглосуточном режиме. Он проходит от Таганрога до Джанкоя через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь.

Как писали Юга.ру, 5 декабря автомобильную часть Крымского моста полностью открыли для движения легковых автомобилей.