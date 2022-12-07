Продажи новых машин в Краснодарском крае в 2022 году упали на 59%. В целом по России в ноябре — выросли

С января по ноябрь 2022 года в России было продано 548 тыс. 877 автомобилей. Это почти на 61% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. В Краснодарском крае ситуация на рынке легковых авто схожа с общероссийской. За 11 месяцев на Кубани продажи новых машин сократились на 59%.

Если с января по ноябрь прошлого года в Краснодарском крае продали более 64 тыс. новых автомобилей, то за аналогичный период этого года — всего 26 тыс. машин. В соседних регионах тоже зафиксировано снижение продаж. В Ростовской области — на 57%, в Ставропольском крае — на 55%.

В сегменте грузовых авто падение не такое существенное. За 11 месяцев 2022 года в Краснодарском продали 2,3 тыс. грузовиков, в 2021 — 2,4 тыс.

В то же время в целом по России в ноябре автомобильный рынок демонстрировал позитивную динамику — было продано почти на 20% больше легковых машин, чем в октябре. По данным экспертов, три четверти продаж пришлось на отечественные и китайские марки, 31 и 43% рынка соответственно.

В существующих условиях рост продаж демонстрируют только китайские марки. Объем их покупок в ноябре вырос на 54%. По сравнению с ноябрем прошлого года доля «китайцев» выросла втрое. Отечественные марки демонстрируют незначительное падение продаж.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре начали продавать первые российские электромобили.