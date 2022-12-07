Число жертв трагедии в Крымске выросло до пяти. Раненый мужчина умер в больнице

Скончался 61-летний мужчина, который получил ранение при стрельбе в Крымске

Мужчина, которого в Крымске при стрельбе ранил местный житель, скончался в больнице Краснодара. Число жертв трагедии, включая самого стрелка, возросло до пяти, сообщило РИА «Новости».

Напомним, трагедия произошла 24 ноября. В помещении медицинского центра на улице Комарова 66-летний Владимир Жиров открыл стрельбу и убил двоих человек. Затем он вышел на улицу и стрелял по прохожим. Один человек погиб, еще одного сужчину стрелок ранил.

После этого Жиров покончил с собой. Мужчина с 2019 года владел гладкоствольным ружьем ВПО-209. В СУ СКР по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство).

Как писали Юга.ру, 6 декабря в Новошахтинске мужчина в камуфляжной форме открыл стрельбу из пулемёта по полицейским. Полиция города разыскивает стрелка. Все въезды и выезды закрыли, по периметру установили блок-посты.