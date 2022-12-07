РНКБ зарегистрировал в мобильном приложении 50 тысяч самозанятых

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  • © Фото drobotdean, ru.freepik.com
    © Фото drobotdean, ru.freepik.com

С декабря 2020 года в мобильном приложении РНКБ работает сервис для самозанятых

В новомсервисе можно зарегистрировать статус самозанятого или присоединиться ранее зарегистрированному в ФНС пользователю и вести бизнес онлайн. На 1 декабря 2022 года количество таких клиентов превысило 50 тысяч, более 30 тысяч из них зарегистрировались в течение 2022 года.

После регистрации на данной платформе самозанятые наравне с официально трудоустроенными могут пользоваться всеми действующими кредитными программами РНКБ — ипотекой, кредитами наличными, автокредитами, кредитными картами, рефинансированием и пр.

Клиенты, которые подают данные о доходах от профессиональной деятельности через сервис в мобильном приложении РНКБ, могут получить сниженную процентную ставку по всем кредитным программам и оформить займ только по паспорту. 

На сегодняшний день банк выдал самозанятым кредиты на общую сумму свыше 4,6 млрд рублей, в том числе:

  • по программам ипотечного кредитования — 1,7 млрд рублей (37%);
  • по программам автокредитования — свыше 1 млрд рублей (22%);
  • по программам беззалогового потребительского кредитования «Кредит наличными» и «Рефинансирование потребительских кредитов» — около 600 млн рублей (12%);
  • кредитные карты с общим лимитом более 1,3 млрд рублей (29%).

Для получения кредита самозанятым нужно подать заявку в мобильном приложении или на сайте банка, дождаться одобрения и обратиться в офис.

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Сервис РНКБ для самозанятых позволяет формировать чеки о доходах и отправлять их в ФНС, получать и оплачивать автоматически рассчитанный налоговой службой счет на оплату налога на профессиональную деятельность в приложении со своих счетов или карт.

Как писали Юга.ру, за месяц клиенты РНКБ совершили онлайн-платежи на 50 млрд рублей.

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