В Краснодарском крае потеплеет до +15 °С

В южной половине региона в ближайшие дни температура воздуха повысится до 10-15 °С

Синоптики Краснодарского гидрометцентра сообщили о потеплении в регионе. В четверг и пятницу на Кубани пройдут небольшие осадки, а температура воздуха повысится до 15 °С.

В Краснодаре будет переменная облачность, без осадков. В четверг столбик термометра покажет 8 °С, а в пятницу потеплеет до 11 °С. В ночное время температура воздуха составит 0-2 °С.

По краю утром в четверг пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью будет -3…+2 °С, днем 4-9 °С, местами поднимется до +11 °С. В пятницу воздух прогреется до 6-11 °С, в южной части края до +13 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность и небольшие осадки. На участке от Анапы до Геленджика пройдут небольшие дожди. Воздух днем прогреется до 10-15 °С.

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