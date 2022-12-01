В Краснодаре на главной площади начали устанавливать новогоднюю ёлку. В Сочи её уже нарядили

Краснодарский край

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  • © фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодара
    © фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодара

В Сочи установили новогоднее дерево в стиле минимализм, в Краснодаре на ёлке будут прошлогодние игрушки

На Главной городской площади Краснодара приступили к сбору новогоднего дерева. Напомним, в этом году городские власти решили не покупать новые украшения. Игрушки и гирлянды используют прошлогодние.

  • © Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодара
    © Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодара
  • © Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодара
    © Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодара
  • © Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодара
    © Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодара

Всего в Краснодаре планируют установить девять городских ёлок. Работы хотят завершить к 15 декабря. Первая краснодарская ёлка появилась в Юбилейном микрорайоне 28 ноября. Ее установили в сквере 80-летия образования края.

  • © скриншот из телеграм-канала администрации Краснодара
    © скриншот из телеграм-канала администрации Краснодара

Уже стоит ёлка и у здания Законодательного Собрания Краснодарского края.

  • © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру
    © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру

Готова к встрече с жителями и туристами ёлка в Сочи. В этом году на курорте выбрали «минимализм». Дерево украсили большими белыми шарами.

В Новороссийске приступили к монтажу главной ёлки города. Фотографии появились сегодня в соцсетях.

Ранее Юга.ру писали, что по результатам опроса больше половины краснодарцев одобряют длинные новогодние каникулы. Они хотят побыть с близкими.

Напомним, с середины декабря в Краснодарском крае откроют 255 елочных базаров.

Краснодар Новороссийск Новый год Праздники Сочи

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