В Краснодаре на главной площади начали устанавливать новогоднюю ёлку. В Сочи её уже нарядили

В Сочи установили новогоднее дерево в стиле минимализм, в Краснодаре на ёлке будут прошлогодние игрушки

На Главной городской площади Краснодара приступили к сбору новогоднего дерева. Напомним, в этом году городские власти решили не покупать новые украшения. Игрушки и гирлянды используют прошлогодние.

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодара

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодара

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодара

Всего в Краснодаре планируют установить девять городских ёлок. Работы хотят завершить к 15 декабря. Первая краснодарская ёлка появилась в Юбилейном микрорайоне 28 ноября. Ее установили в сквере 80-летия образования края.

© скриншот из телеграм-канала администрации Краснодара

Уже стоит ёлка и у здания Законодательного Собрания Краснодарского края.

© Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру

Готова к встрече с жителями и туристами ёлка в Сочи. В этом году на курорте выбрали «минимализм». Дерево украсили большими белыми шарами.

В Новороссийске приступили к монтажу главной ёлки города. Фотографии появились сегодня в соцсетях.