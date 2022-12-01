В Краснодаре на главной площади начали устанавливать новогоднюю ёлку. В Сочи её уже нарядили
В Сочи установили новогоднее дерево в стиле минимализм, в Краснодаре на ёлке будут прошлогодние игрушки
На Главной городской площади Краснодара приступили к сбору новогоднего дерева. Напомним, в этом году городские власти решили не покупать новые украшения. Игрушки и гирлянды используют прошлогодние.
Всего в Краснодаре планируют установить девять городских ёлок. Работы хотят завершить к 15 декабря. Первая краснодарская ёлка появилась в Юбилейном микрорайоне 28 ноября. Ее установили в сквере 80-летия образования края.
Уже стоит ёлка и у здания Законодательного Собрания Краснодарского края.
Готова к встрече с жителями и туристами ёлка в Сочи. В этом году на курорте выбрали «минимализм». Дерево украсили большими белыми шарами.
В Новороссийске приступили к монтажу главной ёлки города. Фотографии появились сегодня в соцсетях.