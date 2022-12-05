Администрация Краснодара рассказала о 54 точках по продаже фейерверков и попросила сообщать о нелегальной торговле пиротехникой

Перед Новым годом в Краснодаре заработают 54 легальные точки по реализации фейерверков. Об этом сообщили в мэрии. Пункты расположены во всех районах города. Выбрать ближайший можно на интерактивной карте.

В администрации города обратили внимание на правила покупки и запуска пиротехники. Она обязательно должна иметь сертификат качества, содержать инструкцию на русском языке, информацию о производителе, даты срока годности. Также особое внимание нужно уделить целостности упаковки.

По данным городской администрации, пиротехника ежегодно становится причиной пожаров. Ещё одна проблема — травмы при запуске фейерверков и петард. Чаще всего в подобных случаях страдают дети.

«Каждый год от некачественной пиротехники или от неправильного обращения с ней страдают люди. Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания или получения травмы. Поэтому безопасность при их применении в первую очередь зависит от самого человека», — отметила начальник управления торговли города Елена Кочегарова.

Жителям Краснодара напомнили, что продажа пиротехники на улицах запрещена. И предложили сообщать о незаконной торговле фейерверками в Единую дежурную диспетчерскую службу или дежурную часть краснодарской полиции.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что анапчанам предложили отказаться от иностранной музыки и фейерверков на Новый год, а глава Крыма попросил отмечать праздники без пафоса.