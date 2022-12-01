«Делать это все можно не пафосно». Глава Крыма попросил отмечать Новый год по-простому

Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал праздновать Новый год, «учитывая моральный аспект»

Ограничения при подготовке к новогодним праздникам коснутся бюджетных организаций, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что никаких лишних затрат быть не должно, но в некоторых городах, где не было совсем ничего, купили только самое необходимое.

«Кто-то хотел небольшое уличное освещение. Конечно, нужен определенный средний уровень иллюминации, в каждом городе, районном центре. А в целом мы говорили о том, что есть моральный аспект. Одни ребята у нас на передовой рискуют каждый день жизнью. Нужно, чтоб были определенные границы», — сказал Аксенов.

Глава республики отметил, что частные организации могут проводить концерты и другие мероприятия за свой счет.

«Просто делать это все можно не пафосно, не обижая других, понимая, что рядом у кого-то могут быть проблемы, кто-то не вернулся с СВО. Надо помнить о том, что рядом живут люди», — добавил Аксенов. 

Также он добавил, что устраивать фейерверки за бюджетный счет запрещено. Ограничений на продажу салютов нет и люди могут покупать их самостоятельно.

Ранее Юга.ру писали, что от масштабных празднований Нового года отказались в Ростовской области. А в Краснодаре отменили праздничный концерт на Главной площади и фейерверк. Жителям Анапы во время праздников посоветовали отказаться от иностранной музыки и костюмов зарубежных персонажей.

Новый год Праздники Сергей Аксенов

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