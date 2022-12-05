СМИ сообщили о гибели чеченского оппозиционера и блогера Тумсо Абдурахманова

Соратники чеченского оппозиционера и блогера Тумсо Абдурахманова сообщили о его убийстве в Швеции

Информация появилась 5 декабря в телеграм-канале 1ADAT*.

«Относительно последних событий по поводу Тумсо Абдурахманова, как трудно не было бы нам признать случившееся, к большому сожалению, слухи о его смерти оказались правдивыми. Мы на протяжении нескольких дней вели и ведём свое внутреннее расследование об убийстве Тумсо. В первое время никак не могли поверить в случившееся, но на данном этапе мы имеем достаточно информации, подтверждающей его гибель», — говорится в посте.

По словам соратников, Тумсо был расстрелян в ночь на 2 декабря группой лиц. На данный момент выясняются детали преступления. Комментариев от шведских и российских властей по этому поводу не поступало.

Общественный и политический деятель, блогер и диссидент Абдурахманов известен своей критикой в адрес властей Чеченской республики.

Как писали Юга.ру, в 2017 году Абдурахманова преследовали силовые структуры Чечни после того, как он не уступил дорогу кортежу двоюродного брата Рамзана Кадырова Исламу в Грозном. После угроз блогер покинул республику. В марте 2019-го чеченский спикер Магомед Даудов объявил кровную месть Абдурахманову, заявившему, что презирает Ахмата Кадырова.

На блогера 26 февраля 2020 года было совершено покушение. Тумсо обезвредил нападавшего, которого шведский суд приговорил к десяти годам лишения свободы и депортации из страны после отбывания указанного срока в местной тюрьме. С 1 декабря 2022 года Абдурахманов не выходил на связь.

* — телеграм-канал 1ADAT признан Минюстом экстремистским.