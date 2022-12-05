В Краснодарском крае будут заморозки до -8 °С и первый зимний звездопад

В первый рабочий день недели в Краснодаре днем будет 2 °С, солнечно, ожидается ветер до 6 м/с. В ближайшие несколько дней температура в краевой столице не поднимется выше 5 °С. В ночное время ожидаются заморозки до -3 °С.

По краю синоптики Краснодарского гидрометцентра обещают 5 декабря переменную облачность. В юго-восточных предгорных районах и горах пройдет снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха днем -3…+2 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Утром местами небольшой дождь. Ветер восточный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в районе Новороссийска 22-27 м/с. Температура воздуха днем 4-9 °С.

6-7 декабря в некоторых районах Кубани ночью столбик термометра опустится до -8 °С. Днем по краю будет -1…+4 °С. Осадков не ожидают.

На Черноморском побережье пройдут небольшие дожди, в некоторых районах мокрый снег. Температура воздуха ночью -1…+4 °С, днем 8-13 °С, на участке от Анапы до Геленджика 6-11 °С. Будет дуть сильный ветер, местами порывы составят 12-14 м/с, в Новороссийске 19-24 м/с.

Также жители Краснодарского края могут увидеть первый зимний звездопад — метеорный поток Геминиды. В Московском планетарии рассказали, что по количеству падающих звезд он превзойдет августовский поток.

Пик активности будет в ночь с 13 на 14 декабря. Завершится звездопад 17 декабря.