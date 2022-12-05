В Краснодарском крае на трассе столкнулись две иномарки. От удара одна из машин вылетела на обочину

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот видео «Кубанских новостей», t.me/kub_news_ru
    © Скриншот видео «Кубанских новостей», t.me/kub_news_ru

Столкновение произошло на трассе А-289 вечером 4 декабря

ДТП произошло около 17:30 неподалеку от станицы Марьянской на трассе А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк, сообщили в краевом ГИБДД. 

По предварительной информации, водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi. От удара одна из машин вылетела на обочину. 

По неподтвержденной информации, два человека погибли, сообщили «Кубанские новости».

Как писали Юга.ру, из-за гололёда в Новороссийске в районе Волчьих ворот произошло пять ДТП. Пострадавших нет. 

ДТП Красноармейский район

Новости

Новому вице-губернатору Краснодарского края 30 лет. Вениамин Кондратьев представил своих заместителей
СМИ сообщили о гибели чеченского оппозиционера и блогера Тумсо Абдурахманова
Автомобильную часть Крымского моста полностью открыли для движения. Ремонт на пострадавшей от взрыва стороне завершен
«Я уже не верила в справедливость». В Краснодарском крае вернули домой мобилизованного отца троих детей
На Керченской переправе застряли около 400 грузовиков. Из-за шторма она не будет работать до вечера понедельника
В Краснодарском крае на трассе столкнулись две иномарки. От удара одна из машин вылетела на обочину

Лента новостей

Реклама на сайте