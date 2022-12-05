В Краснодарском крае на трассе столкнулись две иномарки. От удара одна из машин вылетела на обочину
Столкновение произошло на трассе А-289 вечером 4 декабря
ДТП произошло около 17:30 неподалеку от станицы Марьянской на трассе А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк, сообщили в краевом ГИБДД.
По предварительной информации, водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi. От удара одна из машин вылетела на обочину.
По неподтвержденной информации, два человека погибли, сообщили «Кубанские новости».
Как писали Юга.ру, из-за гололёда в Новороссийске в районе Волчьих ворот произошло пять ДТП. Пострадавших нет.
1 декабря, 10:15«Железный занавес упадёт, тогда посмотрим»
Как в спальном районе Краснодара выживает единственный в России институт табака