В Краснодарском крае на трассе столкнулись две иномарки. От удара одна из машин вылетела на обочину

ДТП произошло около 17:30 неподалеку от станицы Марьянской на трассе А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк, сообщили в краевом ГИБДД.

По предварительной информации, водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi. От удара одна из машин вылетела на обочину.

По неподтвержденной информации, два человека погибли, сообщили «Кубанские новости».