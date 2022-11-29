Под Астраханью обнаружили трупы 60 собак. Они были убиты с особой жестокостью

В массовом убийстве бродячих собак в Астрахани подозревают сотрудников местного приюта для бездомных животных

26 ноября астраханское интернет-издание «Арбуз» сообщило, что на местном скотомогильнике обнаружены трупы 60 собак. По данным агентства, животные были убиты с особой жестокостью.

«Там отрезанные половые органы, выколотые глаза, отрезанные носы и прочее», — сообщили изданию зооволонтеры.

По их информации, груз на скотомогильник доставил автомобиль компании, которая ранее выиграла контракт на отлов и передержку животных. Трупы якобы привезли на утилизацию, однако сотрудники скотомогильника вызвали полицию.

В областном УМВД сообщили, что по факту происшествия проводится проверка.

«Сейчас устанавливаются все юридически значимые обстоятельства инцидента, а также возможно причастные к этому лица. Изъятые биологические объекты направлены на ветеринарную экспертизу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На информацию в СМИ отреагировала и региональная прокуратура. Там преступление квалифицировали по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Ведомство контролирует ход и результаты проверки.

К расследованию подключились зоозащитники региона. Как рассказала ТАСС основатель астраханского волонтерского приюта «Верный друг» Светлана Марченко, к происшествию могут быть причастны сотрудники астраханского питомника для содержания и вакцинации бродячих собак. Он работает в рамках контрактов с городскими властями. Руководитель компании в свою очередь сообщил, что в организации также проводится проверка.

Центр спасения бродячих собак появился в Астрахани в 2021 году. На передержке в нем одновременно могут находиться 300 животных.