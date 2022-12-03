В Волгограде подростка второй раз избили полицейские, перепутав с другим человеком

По версии следствия, мальчик пытался убежать от них. Но подросток утверждает, один из полицейских задал ему вопрос и протянул руку, которую он не стал пожимать. В этот момент из машины выскочил второй мужчина, и вместе они стали бить его. Об этом написали журналисты издания V1. У Александра Костина тогда диагностировали множественные ушибы и перелом носа.

В августе Следственный комитет обвинил двух сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков в превышении должностных полномочий. Они избили 14-летнего Александра Костина, когда он шел к другу. Сотрудники приняли его за закладчика и позвали к себе.

Спустя три месяца к журналистам обратилась мама подростка и сообщила, что история повторилась. Женщина отправила ребенка к знакомой за мясорубкой, в итоге увидела, как его в наручниках силой садят в автомобиль. Нина Костина нашла своего сына в полицейском участке.

«Полицейские настаивали, что Саша — это другой человек, подозреваемый в краже. Нам называли его имя и фамилию, говорили, что мой сын тот, кто им нужен. Как выяснилось позднее, тот человек, которого хотели задержать, действительно живет в том подъезде, куда хотел зайти мой сын. Только моему ребенку 14 лет, а тому 26 и зовут их по-разному», — рассказала Костина.

В ГУ МВД по Волгоградской области изданию подтвердили очередной инцидент с подростком и сотрудниками полиции, сообщив, что всё случившееся было зафиксировано в дежурной части. При этом в пресс-службе полиции сказали, что после происшествия в ведомстве провели внутреннюю проверку.

Год назад краснодарский журналист пожаловался, что его избили полицейские. Правохранители объяснили это тем, что «не любят журналистов». Также Юга.ру рассказывали историю матери, которая больше года добивается расследования гибели сына. Последний раз живым его видели в отделе полиции.