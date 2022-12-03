«Гознак» выпустил почтовую марку с изображением створного маяка в Геленджике

Геленджикский маяк — старейший действующий маяк на Черноморском побережье. Памятник архитектуры расположен на набережной курорта по адресу: Лермонтовский бульвар, ул. Маячная, 1 . Построен 19 августа 1897 г. Автором здания считается французский архитектор Франсуа Жозеф де Тонде. Здание построено в стиле модерн с нарядной отделкой и балконом. Рабочая часть маяка увенчана флюгером и выделяется яркой красной полосой мореходного створа.

Это не единственная марка с изображением Геленджика. Первая появилась в Северной Корее в 2009 г с изображением маяка на Толстом мысе. Вторая вышла в 2012 г для предстоящей Олимпиады в Сочи — серия «XXII Олимпийские зимние игры в Сочи. Туризм на Черноморском побережье России», её украшает памятник природы — скала Парус.

Ранее Юга.ру писали, что Сочи, Геленджик и Анапа попали в рейтинг популярных городов для зимнего отдыха. Чаще всего туристы бронируют гостиницы в Геленджике на 5 дней и платят за номер примерно 3,1 тыс. рублей.