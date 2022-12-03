«Гознак» выпустил почтовую марку с изображением створного маяка в Геленджике

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Скриншот с сайта gelpriboy.ru
    © Скриншот с сайта gelpriboy.ru

В коллекционной серии «Маяки России» вышла марка, посвященная 125-летию Геленджикского переднего створного маяка

Номинал марки — 40 рублей. Маяк изображён на фоне карты Геленджикской бухты в Чёрном море и логотипа розы ветров.  

Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы специальный конверт и картмаксимум с художественной обложкой. Эскизы марки разработала художник-дизайнер Мария Бодрова, рассказывает газета «Прибой».

Геленджикский маяк — старейший действующий маяк на Черноморском побережье. Памятник архитектуры расположен на набережной курорта по адресу: Лермонтовский бульвар, ул. Маячная, 1. Построен 19 августа 1897 г. Автором здания считается французский архитектор Франсуа Жозеф де Тонде. Здание построено в стиле модерн с нарядной отделкой и балконом. Рабочая часть маяка увенчана флюгером и выделяется яркой красной полосой мореходного створа. 

  • © Скриншот из телеграм канала https://t.me/gelpriboy
    © Скриншот из телеграм канала https://t.me/gelpriboy

Это не единственная марка с изображением Геленджика. Первая появилась в Северной Корее в 2009 г с изображением маяка на Толстом мысе. Вторая вышла в 2012 г для предстоящей Олимпиады в Сочи — серия «XXII Олимпийские зимние игры в Сочи. Туризм на Черноморском побережье России», её украшает памятник природы — скала Парус.

Ранее Юга.ру писали, что Сочи, Геленджик и Анапа попали в рейтинг популярных городов для зимнего отдыха. Чаще всего туристы бронируют гостиницы в Геленджике на 5 дней и платят за номер примерно 3,1 тыс. рублей. 

Новости

В Волгограде подростка второй раз избили полицейские, перепутав с другим человеком
В Сочи начали ремонт дороги, разрушенной оползнем. На улице Целинной ранее ввели режим ЧС
«Гознак» выпустил почтовую марку с изображением створного маяка в Геленджике
В Крыму продлят мораторий на курортный сбор. В республике опасаются снижения числа туристов
В Краснодаре начали реконструкцию улицы Александровской. Одну полосу проезжей части перекрыли
У трехлетнего Никиты первичный иммунодефицит. «Русфонд» собирает деньги на лекарство на три месяца

Лента новостей

Реклама на сайте