В Новороссийске проблемы с отоплением. Теплосети изношены, из-за этого на них часто происходят аварии

Жители Новороссийска жалуются на отсутствие тепла в квартирах. Городские CМИ сообщают, что после начала отопительного сезона поступило более 100 заявлений об отсутствии отопления в квартирах.

Замминистра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Дунаев сказал, что аварии происходят по причине изношенности инфраструктуры. По его словам, АО «АТЭК» уже заменила 6 км теплосетей, но этого недостаточно. Согласно распоряжению губернатора, модернизировать должны не менее 5% теплосетей, но в Новороссийске нужно увеличивать этот норматив.

«Вся инфраструктура, которая сейчас существует там, находится в таком состоянии, что происходят постоянные аварии. Жалобы, которые идут ежегодно, эту систему надо переломить. А чтобы ее переломить, надо все модернизировать, поменять эти сети», — сказал Дунаев.

Он добавил, что «АТЭК» запланировал на модернизацию теплосетей порядка 75 млн рублей. По его словам, в ближайшие 2-3 года работа должна вестись серьезными темпами.

Как писали Юга.ру, с 1 декабря по всей россии досрочно подняли тарифы ЖКХ. Подорожало в том числе и отопление. Для жителей всех районов края и федеральной территории Сириус новая цена за газ составила 7,61 руб. за кубический метр.