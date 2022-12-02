В Сочи строитель сорвался с крыши пятиэтажки и погиб

Краснодарский край

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  • © скриншот из телеграм-канала Сочи №1 https://t.me/soch01/6194
    © скриншот из телеграм-канала Сочи №1 https://t.me/soch01/6194

Информация о трагедии в Хостинском районе 2 декабря появилась в соцсетях

О случившемся первыми сообщили очевидцы. Люди рассказали, что видели, как мужчина без страховки чем-то занимался на крыше дома на улице Возрождения. Спустя время они услышали «удар».

Вероятно, мужчина подскользнулся на мокрой поверхности, в Сочи сейчас идут дожди.

На месте работают полиция и сотрудники скорой медицинской помощи. В СУ СК по Краснодарскому краю сообщили, что проводят проверку.

Ранее Юга.ру писали о гибели 29-летней мотоциклистки в ДТП в Сочи.

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