В Сочи строитель сорвался с крыши пятиэтажки и погиб

Информация о трагедии в Хостинском районе 2 декабря появилась в соцсетях

О случившемся первыми сообщили очевидцы. Люди рассказали, что видели, как мужчина без страховки чем-то занимался на крыше дома на улице Возрождения. Спустя время они услышали «удар».

Вероятно, мужчина подскользнулся на мокрой поверхности, в Сочи сейчас идут дожди.

На месте работают полиция и сотрудники скорой медицинской помощи. В СУ СК по Краснодарскому краю сообщили, что проводят проверку.

Ранее Юга.ру писали о гибели 29-летней мотоциклистки в ДТП в Сочи.