В Сочи в ДТП погибла 29-летняя мотоциклистка

На трассе А-149 в Сочи столкнулись иномарка и мотоцикл

ДТП произошло вечером 29 ноября на участке 14 км + 800 м трассы А-149 «Адлер — Альпика Сервис», сообщили в ГИБДД Сочи.

По предварительным данным, 59-летняя женщина за рулем Hyundai развернулась в неположенном месте, не уступила дорогу и столкнулась с мотоциклом Suzuki под управлением 29-летней девушки. В результате мотоциклистка погибла.