В Сочи в ДТП погибла 29-летняя мотоциклистка

Краснодарский край

Распечатать

  • © Кадр из видео телеграм-канала «Типичный Сочи», t.me/sochitypical
    © Кадр из видео телеграм-канала «Типичный Сочи», t.me/sochitypical

На трассе А-149 в Сочи столкнулись иномарка и мотоцикл

ДТП произошло вечером 29 ноября на участке 14 км + 800 м трассы А-149 «Адлер — Альпика Сервис», сообщили в ГИБДД Сочи.

По предварительным данным, 59-летняя женщина за рулем Hyundai развернулась в неположенном месте, не уступила дорогу и столкнулась с мотоциклом Suzuki под управлением 29-летней девушки. В результате мотоциклистка погибла.

Как писали Юга.ру, летом в Краснодаре на улице Индустриальной мотоциклист врезался в автомобиль Lada и погиб на месте. Пассажира легковушки — ребенка — доставили в больницу.

ДТП смерть Сочи

Новости

В Сочи в 2026 планируют открыть новый терминал аэропорта. Действующему меньше 10 лет, его строили к Олимпиаде-2014
В Новороссийске мигрантов будут бесплатно обучать русскому языку
В Сочи в ДТП погибла 29-летняя мотоциклистка
С середины декабря в Краснодарском крае откроют 255 елочных базаров
В День неизвестного солдата по Всесвятскому кладбищу Краснодара проведут две экскурсии — одна бесплатная, другая интересная
Минтранс планирует построить высокоскоростную магистраль между Москвой, Краснодаром и Сочи

Лента новостей

В пригороде Краснодара в полях появилось канализационное озеро
Вчера, 16:29
В пригороде Краснодара в полях появилось канализационное озеро
Узнали, что происходит
Новогодние ёлки в Краснодаре:
28 ноября, 11:20
Новогодние ёлки в Краснодаре:
наука, магия, космос и альтернативная реальность
Театр на балачке
Вчера, 15:50
Театр на балачке
В Усть-Лабинске поставили спектакли по «казачьему Чехову»

Реклама на сайте