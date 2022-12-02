«ЕвроХим» стал лауреатом конкурса корпоративной благотворительности

Проект компании «Народное ESG» получил диплом в номинации «Лучшая программа в сфере молодёжной политики». В 2022 году все экологические и социальные мероприятия компания проводила с максимальным вовлечением молодых активистов, добровольцев и волонтёров с учётом их позиций, взглядов и инициатив.

«Лидеры корпоративной благо­твори­тель­ности» — конкурс среди российских компаний, имеющих годовой оборот свыше 100 млн руб. Проект включает два блока: исследование систем благо­твори­тель­ных программ и социальных инвестиций компаний и составление рейтинга по категориям; конкурс соцпрограмм компаний, проводимый при экспертной поддержке партнеров.



В этом году на конкурс поступило почти 100 заявок от компаний. По итогам конкурса прошлого года бюджет российских компаний на нужды общества составил почти 105 млрд рублей (тогда данные раскрыли 39 компаний), а в 2022 году цифра выросла примерно до 153 млрд рублей (данные 38 компаний).



Организатор конкурса — Ассоциация грантодающих организаций «Форум Доноров» (Форум Доноров) — объединение крупнейших благо­твори­тель­ных, донорских организаций, работающих в России.