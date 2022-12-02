«ЕвроХим» стал лауреатом конкурса корпоративной благотворительности
Минерально-химическая компания «ЕвроХим» заняла третье место среди российских компаний в конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности»
Проект компании «Народное ESG» получил диплом в номинации «Лучшая программа в сфере молодёжной политики». В 2022 году все экологические и социальные мероприятия компания проводила с максимальным вовлечением молодых активистов, добровольцев и волонтёров с учётом их позиций, взглядов и инициатив.
В этом году в Белореченске прошло множество социально-экологических мероприятий, организованных «ЕвроХим-БМУ» совместно с общественными организациями:
- в рамках акции «Сад памяти» активисты высадили 26 хвойных деревьев на пересечении главных улиц Белореченска;
- на #БумБатле — собрали почти тонну макулатуры,
- на «Зелёной акции» — отгородили спортплощадку от проезжей части зеленой аллеей из 30 деревьев;
- на субботнике у ДНТ «Быт-Сервис» — собрали 36 мешков мусора и полностью очистили прилегающую территорию от скопившегося мусора.
- спортивное мероприятие «Белорадус» для школьников и студентов Белореченского района и сотрудников собственного предприятия проводили неоднократно. Общее количество вовлеченных участников — 350 человек.
«Лидеры корпоративной благотворительности» — конкурс среди российских компаний, имеющих годовой оборот свыше 100 млн руб. Проект включает два блока: исследование систем благотворительных программ и социальных инвестиций компаний и составление рейтинга по категориям; конкурс соцпрограмм компаний, проводимый при экспертной поддержке партнеров.
В этом году на конкурс поступило почти 100 заявок от компаний. По итогам конкурса прошлого года бюджет российских компаний на нужды общества составил почти 105 млрд рублей (тогда данные раскрыли 39 компаний), а в 2022 году цифра выросла примерно до 153 млрд рублей (данные 38 компаний).
Организатор конкурса — Ассоциация грантодающих организаций «Форум Доноров» (Форум Доноров) — объединение крупнейших благотворительных, донорских организаций, работающих в России.
Как писали Юга.ру, «ЕвроХим-БМУ» провёл экскурсию для школьников в рамках акции «Наука рядом».