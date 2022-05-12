Специалисты «ЕвроХим-БМУ» поучаствовали в акции «Сад памяти»

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Марии Ефимкиной
    © Фото Марии Ефимкиной

В канун Дня Победы специалисты компании «ЕвроХим-БМУ» высадили 26 хвойных деревьев на пересечении главных улиц Белореченска в рамках международной акции «Сад памяти»

«Сад памяти» — международная акция, в рамках которой ежегодно высаживают 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн погибших в Великой Отечественной войне. Впервые ее провели в 2020 году.

В 2022 году специалисты «ЕвроХим-БМУ» совместно с КК ЭОО «Экологическое содружество», юнармейцами местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и белореченскими волонтерами высадили 26 хвойных саженцев на пересечении главных улиц в Белореченске. В 2021 году в память о героях войны участники акции посадили 30 берез в белореченском горпарке.

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«Мы традиционно принимаем участие в акции «Сад памяти». Каждое высаженное дерево — это символ памяти о мужестве и героизме советских солдат и символ благодарности нынешнего поколения», — прокомментировала председатель КК ЭОО «Экологическое содружество» Лариса Никифорова.

Как писали ранее Юга.ру, молодые специалисты «ЕвроХим-БМУ» стали участниками «Зеленой акции».

Акции Белореченский район День Победы ЕвроХим Экология

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