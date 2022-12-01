«Каждая ваша заявка отрабатывается в сжатые сроки». Глава Адыгеи встретился с мобилизованными жителями республики

Адыгея

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  • Солдаты на построении © Фото nikitabuida, freepik.com
    Солдаты на построении © Фото nikitabuida, freepik.com

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил воинскую часть, где проходят боевую подготовку мобилизованные жители республики

Руководитель региона проверил выполнение поручений, касающихся снабжения участников СВО надлежащим обмундированием, спецсредствами и оборудованием.

Мурат Кумпилов пообщался с военнослужащими, выяснил, насколько они обеспечены всем необходимым для выполнения стратегических и тактических задач. Руководитель региона подчеркнул, что все заявки участников спецоперации выполняются в оптимальные сроки. Для этого в каждом муниципалитете действует рабочая группа под руководством глав территорий.

Адыгея выполнила план по мобилизации к 28 сентябя. В республике сформировали три команды. Одна из них — бригада материального обеспечения — уже отправилась в зону СВО, остальные проходят подготовку на полигонах.

«Будем решать все текущие вопросы с обмундированием и оборудованием, лекарствами, продуктами»:

Отдельно обсудили вопросы социальной поддержки семей мобилизованных граждан, предоставления положенных выплат.

«Все обязательства перед мобилизованными гражданами и их семьями мы выполним. Каждая ваша заявка отрабатывается в сжатые сроки. Нам важно, чтобы программа вашей подготовки шла системно и обеспечивала эффективное ведение боевых действий в условиях спецоперации», — сказал Мурат Кумпилов. Он пожелал военнослужащим успешно и без потерь осуществить возложенные на них боевые задачи.

  • © Фото Алексея Гусева, предоставлено пресс-службой главы Адыгеи
    © Фото Алексея Гусева, предоставлено пресс-службой главы Адыгеи

Как писали Юга.ру, в Адыгее будут выплачивать по 100 тыс. рублей добровольцам СВО. Глава Адыгеи ранее отмечал, что в республике уже реализованы все единовременные выплаты и соцподдержка семей участников СВО. 

Мурат Кумпилов Украина Частичная мобилизация для СВО

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