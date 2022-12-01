Владельцы дебетовых и кредитных карт РНКБ смогут получить кешбэк до 5%

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  • © Фото DCStudio, ru.freepik.com
    © Фото DCStudio, ru.freepik.com

1 декабря в банке РНКБ начинает работать обновленная программа лояльности для владельцев карт банка

Теперь за оплату товаров и услуг дебетовыми и кредитными картами РНКБ клиенты смогут получать кешбэк до 5%. При этом, если клиент выполняет все условия программы лояльности при расчетах как дебетовой, так и кредитной картой, то кешбэк начислится на обе карты.

В декабре кешбэк можно получить в самых популярных категориях:

  • отели — 5%;
  • кафе, рестораны — 3%;
  • топливо — 2%;
  • продукты — 1%.

Кешбэк за текущий месяц выплачивается в первые 15 дней следующего месяца.

Все условия программы лояльности и категории кешбэка 

Список категорий, за покупки в которых будет начисляться кешбэк, будет обновляться ежемесячно с учетом потребностей клиентов. Следить за актуальными категориями можно будет в сториз в мобильном приложении банка либо в разделе с описанием программы лояльности на официальном сайте банка.

Как писали Юга.ру, более 15 тыс. клиентов РНКБ самостоятельно увеличили льготный период по кредиткам до 115 дней.

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