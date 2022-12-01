Владельцы дебетовых и кредитных карт РНКБ смогут получить кешбэк до 5%

1 декабря в банке РНКБ начинает работать обновленная программа лояльности для владельцев карт банка

Теперь за оплату товаров и услуг дебетовыми и кредитными картами РНКБ клиенты смогут получать кешбэк до 5%. При этом, если клиент выполняет все условия программы лояльности при расчетах как дебетовой, так и кредитной картой, то кешбэк начислится на обе карты.

В декабре кешбэк можно получить в самых популярных категориях: отели — 5%;

кафе, рестораны — 3%;

топливо — 2%;

продукты — 1%.

Кешбэк за текущий месяц выплачивается в первые 15 дней следующего месяца. Все условия программы лояльности и категории кешбэка

Список категорий, за покупки в которых будет начисляться кешбэк, будет обновляться ежемесячно с учетом потребностей клиентов. Следить за актуальными категориями можно будет в сториз в мобильном приложении банка либо в разделе с описанием программы лояльности на официальном сайте банка.