Владельцы дебетовых и кредитных карт РНКБ смогут получить кешбэк до 5%
1 декабря в банке РНКБ начинает работать обновленная программа лояльности для владельцев карт банка
Теперь за оплату товаров и услуг дебетовыми и кредитными картами РНКБ клиенты смогут получать кешбэк до 5%. При этом, если клиент выполняет все условия программы лояльности при расчетах как дебетовой, так и кредитной картой, то кешбэк начислится на обе карты.
В декабре кешбэк можно получить в самых популярных категориях:
- отели — 5%;
- кафе, рестораны — 3%;
- топливо — 2%;
- продукты — 1%.
Кешбэк за текущий месяц выплачивается в первые 15 дней следующего месяца.
Список категорий, за покупки в которых будет начисляться кешбэк, будет обновляться ежемесячно с учетом потребностей клиентов. Следить за актуальными категориями можно будет в сториз в мобильном приложении банка либо в разделе с описанием программы лояльности на официальном сайте банка.
Как писали Юга.ру, более 15 тыс. клиентов РНКБ самостоятельно увеличили льготный период по кредиткам до 115 дней.