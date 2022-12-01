В соцсетях запустили флешмоб-батл Сочи против городов России. Показываем, что получилось

Жители из разных городов страны сравнили свой вид из окна с сочинскими

В телеграм-канале Алеся Петровна запустили флешмоб контрастов жизни в Сочи и других городах России.

Пользователи Сочи присылают кадры из окна, с прогулки по улице, с пляжа или кафе. В ответ им отправляют зимние пейзажи Магадана, Владивостока, Иркутска, Ухты и Подмосковья. Получаются впечатляющие коллажи.

В Сочи 30 ноября было +17°C, в Сибири -30°C, а в европейской части страны -23°C. На контрасте пользователи иронизируют про «знаменитые редкие белые пальмы Пермского края».