«Жизнь с вирусами». В Краснодар привезли мультимедийную выставку Политехнического музея

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Мультимедийная выставка «Жизнь с вирусами» © Фото предоставлено пресс-службой Политехнического музея
    Мультимедийная выставка «Жизнь с вирусами» © Фото предоставлено пресс-службой Политехнического музея

Экспозиция о борьбе человечества с инфекциями откроется 1 декабря в музее «Россия — моя история»

Значительная часть выставки «Жизнь с вирусами» посвящена пандемии COVID-19. Экспозиция простым и доступным языком рассказывает о том, как человечество научилось противостоять новой угрозе. Выставка обновляется с учётом последних данных. Например, для показа в Краснодаре она была дополнена информацией о вспышке оспы обезьян летом 2022 года.

В основе экспозиции популярная одноимённая выставка Политехнического музея, проходившая на ВДНХ в Москве в 2021 году. После актуализации содержания её решили продемонстрировать и в других регионах России — на площадках исторических парков «Россия — моя история».

Готовят и проверяют контент при участии ведущих российских специалистов в сфере вирусологии, эпидемиологии и социологии. Кроме того, можно будет увидеть гравюры, демонстрирующие образы пандемии в искусстве в разные эпохи и видео том, как устроено современное фармацевтическое производство.

За четыре месяца выставка «Жизнь с вирусами» прошла в 12 городах. Общее число посетителей превысило 23 тысячи человек. Экспозиция стала победителем VIII Всероссийской премии «За верность науке — 2022».

Краснодарцы смогут наблюдать «Жизнь с вирусами» с 1 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

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«Жизнь с вирусами». В Краснодар привезли мультимедийную выставку Политехнического музея
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