«Ростелеком» подключил облачную телефонию для стоматологической клиники в Махачкале

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  • © Фото DCStudio, ru.freepik.com
    © Фото DCStudio, ru.freepik.com

«Ростелеком» подключил для клиники «Семейная стоматология» в Махачкале сервис «Виртуальная АТС» и организовал цифровую связь для ее клиентов и персонала

Медицинский центр «Семейная стоматология» предоставляет услуги всем категориям пациентов, в том числе по детской стоматологии, имплантации, ортодонтии, стоматологической ортопедии, медицинским исследованиям.

С помощью сервиса цифровой телефонии и его опции «Коллтрекинг» сотрудники клиники смогут не только более системно обрабатывать все входящие звонки, но и анализировать эффективность рекламных кампаний.

«Планировалось установить стационарный телефон в трехэтажном здании клиники. Обратилась в «Ростелеком», и там мне порекомендовали услугу цифровой телефонии. Сама стараюсь применять новейшие технологии в работе по стоматологии, поэтому сразу согласилась опробовать новинки телекоммуникаций. Могу сказать, качество виртуальной телефонии на основе оптоволокна превосходит мобильную связь. А еще и масса дополнительных опций, которые помогают в развитии бизнеса, в поддержании обратной связи с клиентами. Планирую воспользоваться этими услугами. Например, «Коллтрекинг» — опция для цифрового маркетинга, которую можно самостоятельно настроить в личном кабинете», — рассказала директор клиники «Семейная стоматология» Зарема Атаева.

Новая опция «Коллтрекинг» доступна для подключения всем пользователям «Виртуальной АТС» от «Ростелекома». Она помогает определять эффективные каналы продвижения товаров и услуг и минимизировать затраты на рекламу. Кроме того, с ее помощью пользователи могут настраивать на корпоративном сайте сценарии всплывающих сообщений для удержания внимания собственных клиентов, отвечать на вопросы онлайн в диалоговых окнахи многое другое. Решение интегрируется с популярными рекламными сервисами от Googleи Яндекс, AmoCRMи Bitrix,а также BI-системами.

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«Сервис «Виртуальная АТС» избавляет заказчика от покупки и обслуживания дополнительного оборудования. Оно находится на сервере провайдера и работает по облачной технологии. С ее помощью заказчик любого масштаба, от стартапа до национальной компании, может легко организовать для своего бизнеса телефонию с большим выбором дополнительных опций», — отметил заместитель директора филиала по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» Магомед Бадишев.

В Дагестане абонентская база цифровой телефонии «Ростелекома» составляет около тысячи клиентов, причем пользуются ее как в городах, так в высокогорных труднодоступных селах.

ПОДРОБНее О «ВИРТУАЛЬНОЙ АТС» И ДРУГИХ УСЛУГАХ «РОСТЕЛЕКОМА» ДЛЯ БИЗНЕСА

Ранее Юга.ру рассказывали, что «Ростелеком» очистил небо от проводов в центре Махачкалы.

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