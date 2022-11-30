«Ростелеком» и ПФР объявили победителей всероссийского конкурса для пенсионеров

Представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России (ПФР), АНО «Цифровая экономика» и Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) подвели итоги VIII всероссийского конкурса «Спасибо интернету — 2022»

За восемь лет, с 2015 года, в конкурсе поучаствовали более 29 тыс. пенсионеров из 79 регионов России. Более 200 из них стали победителями и призерами конкурса.

В 2022 году активно проявили себя участники старше 90 лет: 12 человек из восьми регионов, в том числе четверо из Санкт-Петербурга, жительница Кургана (98 лет), две участницы с Сахалина, одной из которых в апреле 2022 года исполнилось 100 лет.

Ежегодный конкурс «Спасибо интернету!» организован разработчиками программы «Азбука интернета» — «Ростелекомом» и ПФР — для пользователей интернета пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности во всех регионах России. Конкурс проводится при поддержке РАЭК и АНО «Цифровая экономика».

Всего на конкурс подали более 5 тыс. заявок из 78 регионов РФ, к участию допустили 4 558 работ. От жителей средних и малых городов, а также из сельских районов поступило 80% работ. Пользователями портала госуслуг являются 86,3% участников конкурса. Многие работающие пенсионеры, которые приняли участие в конкурсе (32,9%), отметили, что изучение компьютера позволило им освоить новую специальность или сохранить рабочее место во время оптимизации на предприятиях.

Список победителей (кликните, чтобы узнать) Номинация «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»: 1 место — Невраева Елена Игоревна, Нижегородская область;

2 место — Часовенный Евгений Геннадьевич, Архангельская область;

3 место — Чуркина Любовь Ефимовна, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) — Югра. Номинация «Мои интернет-достижения»: 1 место — Поляков Олег Николаевич, Волгоградская область;

2 мест — Малышева Екатерина Иосифовна, Санкт-Петербург;

3 место — Войтов Виктор Андреевич, Сахалинская область. Номинация «Интернет-предприниматель, интернет—работодатель»: 1 место — Архипкина Ирина Викторовна, Нижегородская область;

2 место — Коршунова Нина Игнатьевна, Смоленская область;

3 место — Сидорова Людмила Михайловна, Омская область. Номинация «Моя общественная интернет-инициатива»: 1 место — Пушкарева Тамара Владимировна, Брянская область;

2 место — Ефремова Ольга Петровна, Пензенская область;

3 место — Овчинникова Александра Степановна, Саратовская область. Номинация «Я — интернет-звезда»: 1 место — Пангина Наталья Валерьевна, Тюменская область;

2 место — Смирнова Тамара Михайловна, Астраханская область;

3 место — Рожаева Нина Николаевна, Алтайский край. Специальную номинацию учредили партнеры конкурса. Поощрительный приз от Российской Ассоциации электронных коммуникаций получила Елена Эрстед, преподаватель из Санкт-Петербурга, которая благодаря интернету реализовала свою общественную инициативу — онлайн-занятия для детей с ограниченными возможностями. Все материалы размещены на портале «Азбука интернета» в разделе «Конкурсные работы», итоги опубликуют в разделе «Победители».

Среди участников конкурса 45% прошли обучение на курсах, организованных в центрах социального обслуживания населения, 11% авторов присланных работ осваивали компьютер при содействии общественных организаций, около 25% участников — при библиотеках, 10% — в образовательных учреждениях и организациях, 9% прошли обучение на других курсах, в том числе организованных ПФР и «Ростелекомом». Около 8% участников обучаются в домах-интернатах, около 5% участников — на дому при участии социального работника. Такая социальная услуга востребована у маломобильных граждан.

По результатам конкурса составили рейтинг активности регионов по обучению компьютерной грамотности граждан старшего возраста. В топ-10 в 2022 году вошли: Республика Татарстан — 769(16,88%); Оренбургская область — 329(7,22%); Московская область — 265(5,82%); Санкт-Петербург — 220(4,83%); Брянская область — 185(4,06%); Ростовская область — 176(3,86%); Ульяновская область — 157(3,45%); ХМАО-Югра —135(2,96%); Красноярский край — 118(2,59%); Рязанская область — 118(2,59%).

Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках соглашения между «Ростелекомом» и ПФР о сотрудничестве в обучении пенсионеров компьютерной грамотности, подписанного в 2014 году. Его цель —облегчить доступ пожилых граждан к государственным услугам в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.