В Краснодаре насмерть разбился мотоциклист

В ДТП в Краснодаре 14 августа погиб мотоциклист и пострадал ребенок

Авария произошла на улице Индустриальной. Как рассказали очевидцы, мотоциклист ехал на большой скорости и врезался в боковую часть легкового автомобиля. Позже на место приехала скорая и полиция.

Как рассказали Юга.ру в пресс-службе УВД по Краснодару, 24-летний мотоциклист ехал в сторону Кубанской Набережной,в попутном направлении с ним ехал автомобиль Lada Vesta. Затем водитель легковушки не убедился в безопасности и повернул налево.

В результате мотоциклист врезался в левую пассажирскую дверь. Он погиб на месте. В больницу доставили ребенка — пассажира Lada. Предварительно ему диагностировали перелом грудной клетки.