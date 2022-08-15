В Краснодаре насмерть разбился мотоциклист

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео Юга.ру
    © Кадр из видео Юга.ру

В ДТП в Краснодаре 14 августа погиб мотоциклист и пострадал ребенок

Авария произошла на улице Индустриальной. Как рассказали очевидцы, мотоциклист ехал на большой скорости и врезался в боковую часть легкового автомобиля. Позже на место приехала скорая и полиция.

Как рассказали Юга.ру в пресс-службе УВД по Краснодару, 24-летний мотоциклист ехал в сторону Кубанской Набережной,в попутном направлении с ним ехал автомобиль Lada Vesta. Затем водитель легковушки не убедился в безопасности и повернул налево.

В результате мотоциклист врезался в левую пассажирскую дверь. Он погиб на месте. В больницу доставили ребенка — пассажира Lada. Предварительно ему диагностировали перелом грудной клетки.

Как писали Юга.ру, 4 августа в Краснодаре 34-летняя водитель мотоцикла проехала на красный сигнал светофора и столкнулась с автобусом. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. А в минувшую субботу в Анапе мотоциклист врезался в Mercedes. 

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