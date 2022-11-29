На Кубани похолодает, на край надвигается антициклон

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

29 ноября упадёт температура воздуха и усилится ветер

Синоптики сообщили об антициклоне, который придет с северо-востока. Он принесет в Краснодарский край холодный воздух, температура упадет на несколько градусов. Днём в крае прогнозируют от четырех до девяти градусов, ночью — до минус одного.

В горах днём столбики термометров опустятся до двух градусов, ночью температура понизится до минус двух.

Местами в крае обещают туман. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, предупреждают в ЦГМС. В Новороссийске ожидают порывы до 24 метров в секунду. 28 ноября там объявили штормовое предупреждение.

При этом, антициклон увеличит солнечные просветы в небе и прекратит почти все осадки в регионе.

На Черноморском побережье будет облачно, но без осадков. Температура воздуха опустится до девяти градусов днём и до четырёх — ночью. Максимальная температура на море днём — 14 градусов.

Ранее Юга.ру писали, что в Новороссийске волны могут достичь двух метров в высоту.

Погода Штормовые предупреждения

Новости

Полиция назвала фейком сообщения о конфликтах жителей Анапы с беженцами из Херсонской области
На Кубани похолодает, на край надвигается антициклон
В Краснодаре на въездах в город две большие пробки
В районе морпорта Сочи снова обнаружили нефтяное пятно
В Керченском проливе из-за ветра приостановили движение паромов
В Сочи с 1 декабря появится дополнительная «Ласточка» из Имеретинского курорта на Красную Поляну

Лента новостей

Реклама на сайте