На Кубани похолодает, на край надвигается антициклон

Синоптики сообщили об антициклоне, который придет с северо-востока. Он принесет в Краснодарский край холодный воздух, температура упадет на несколько градусов. Днём в крае прогнозируют от четырех до девяти градусов, ночью — до минус одного.

В горах днём столбики термометров опустятся до двух градусов, ночью температура понизится до минус двух.

Местами в крае обещают туман. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, предупреждают в ЦГМС. В Новороссийске ожидают порывы до 24 метров в секунду. 28 ноября там объявили штормовое предупреждение.

При этом, антициклон увеличит солнечные просветы в небе и прекратит почти все осадки в регионе.

На Черноморском побережье будет облачно, но без осадков. Температура воздуха опустится до девяти градусов днём и до четырёх — ночью. Максимальная температура на море днём — 14 градусов.

Ранее Юга.ру писали, что в Новороссийске волны могут достичь двух метров в высоту.