В Ростовской области жителей попросили не запускать фейерверк, чтобы не пугать людей
В одном из районов Ростовской области власти попросили население отказаться от салютов и петард
Администрация Мясниковского района Ростовской области попросила местных жителей воздержаться от запуска салютов и взрывов петард.
Пиротехнику попросили не использовать, так как звуки от взрывов могут быть восприняты «совсем иначе ввиду развернувшихся боевых действий у границ».
«Обращаемся ко всем жителям Мясниковского района: ради спокойствия земляков и собственной безопасности воздержитесь от использования пиротехнических изделий!», — добавили в мэрии.
Как писали Юга.ру, в Ростовской области отказались от масштабных празднований Нового года. Такое же решение приняли в Краснодарском крае.
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