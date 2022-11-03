В Ростовской области жителей попросили не запускать фейерверк, чтобы не пугать людей

В одном из районов Ростовской области власти попросили население отказаться от салютов и петард

Администрация Мясниковского района Ростовской области попросила местных жителей воздержаться от запуска салютов и взрывов петард.

Пиротехнику попросили не использовать, так как звуки от взрывов могут быть восприняты «совсем иначе ввиду развернувшихся боевых действий у границ».

«Обращаемся ко всем жителям Мясниковского района: ради спокойствия земляков и собственной безопасности воздержитесь от использования пиротехнических изделий!», — добавили в мэрии.

Как писали Юга.ру, в Ростовской области отказались от масштабных празднований Нового года. Такое же решение приняли в Краснодарском крае.