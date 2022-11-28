Это 37 194 собаки и 28 001 кошка. Показатель снизился на 10,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года — тогда за границу вывезли 72 434 животных, в том числе — 44 112 собак и 28 132 кошки. Об этом пресс-служба Россельхознадзора сообщила РБК. Статистика составлена по данным, которые вносили о животном в базу при прохождении ветеринарного контроля на границе.

При этом пресс-служба «Уральских авиалиний» пояснила изданию, что из-за сокращения международных рейсов после начала СВО в Украине говорить о статистике вывоза животных за рубеж «не совсем корректно»: с 1 января по 21 ноября оплаты перевозки животных сократились примерно на 8%, и это соответствует общему снижению пассажиропотока.

Аналитики авиакомпании добавили, что больше всего животных перевозили традиционно в сезон отпусков и каникул. Они не заметили рост спроса на перевозку на рубеже февраля-марта (начало СВО в Украине) и в конце сентября (начало частичной мобилизации).