С февраля 2022 года россияне вывезли за границу меньше питомцев, чем в прошлом году
С февраля по октябрь 2022 года жители РФ вывезли за границу 65 477 домашних животных
Это 37 194 собаки и 28 001 кошка. Показатель снизился на 10,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года — тогда за границу вывезли 72 434 животных, в том числе — 44 112 собак и 28 132 кошки. Об этом пресс-служба Россельхознадзора сообщила РБК. Статистика составлена по данным, которые вносили о животном в базу при прохождении ветеринарного контроля на границе.
При этом пресс-служба «Уральских авиалиний» пояснила изданию, что из-за сокращения международных рейсов после начала СВО в Украине говорить о статистике вывоза животных за рубеж «не совсем корректно»: с 1 января по 21 ноября оплаты перевозки животных сократились примерно на 8%, и это соответствует общему снижению пассажиропотока.
Аналитики авиакомпании добавили, что больше всего животных перевозили традиционно в сезон отпусков и каникул. Они не заметили рост спроса на перевозку на рубеже февраля-марта (начало СВО в Украине) и в конце сентября (начало частичной мобилизации).
При этом, по статистике ФСБ, число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию с июля по сентябрь 2022 года стало рекордным за пять лет.
5 октября СДЭК и служба выгула собак «Гульдог» опубликовали результаты опроса, по которым 47% россиян были готовы оставить свое животное при переезде в другой город или страну. При этом большинство из них рассматривали только передачу питомца знакомым или родственникам.
В сентябре Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей заявили правительству РФ, что половина рынка ветпрепаратов в стране снабжается из-за рубежа. Это уже усложнило покупку импортных средств для наркоза и вакцин для животных. Юга.ру поговорили с хозяевами питомцев и ветеринарами.
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