Жители Краснодарского края жалуются на нехватку препаратов и вакцин для животных. Выяснили, что происходит
12 сентября 2022 года Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) опубликовала открытое письмо председателю правительства Михаилу Мишустину. Производители и потребители заявили, что половину рынка ветпрепаратов в России обеспечивают поставки из-за рубежа. Также в письме предложили принять меры, чтобы сохранить доступность этих препаратов.
Сейчас в стране уже сложно приобрести импортные средства для наркоза и вакцины для животных. Иолина Грибкова поговорила с хозяевами питомцев и ветеринарными врачами.
Что происходит в Краснодарском крае?
Наши читатели тоже столкнулись с дефицитом. По словам Любови Караевой, в начале сентября она привела своего французского бульдога на плановые прививки, вакцины от бешенства не оказалось. Будут ли поставки, врач ответить не смог.
«На данный момент с заказами некоторых препаратов и вакцин действительно возникают трудности. Большинство вакцин (95%) — это импорт, который зарекомендовал себя качеством. Если быть конкретнее, то речь идёт о количестве штаммов вируса в вакцине и числе аллергических реакций, которые сводятся к минимуму, в отличии от отечественных препаратов», — рассказал Юга.ру ветеринарный врач клиники «Здоровье» Данил Чертков.
По словам Данила, такая ситуация сложилась после 24 февраля и связана с санкциями. Кроме того, компании, которые занимаются поставкой вакцин, отгружают товар только в крупные сети ветеринарных клиник и аптек.
В управлении ветеринарии Краснодарского края журналистке Юга.ру сказали, что не слышали о нехватке вакцин, подобных сообщений к ним не поступало. Там подтверждают, что есть производители, которые ушли с рынка, но из «дружественных стран» поставки продолжаются. В ведомстве считают, что существуют отечественные вакцины, которые сертифицированы и по качеству не отличаются от зарубежных аналогов. А коммерческие клиники должны обеспечивать себя всем необходимым сами.
В ветеринарном центре «Слон» сообщили: «Да, действительно, дефицит вакцин есть. Поставщики привозят зарубежную вакцину, но её количество 5-15 доз один раз в полтора месяца. Этого, конечно, не хватает на всех животных».
Дефицит вакцин подтвердили в краснодарских клиниках «ВикВет» и «Ветеринарный лазарет».
Нам удалось найти только одну ветклинику — «Счастливая морда» — где, по словам врача «всё есть». Но именно там за неделю до этого отказали в вакцинации бульдогу Любови Караевой.
Почему это важно?
«Нам не стоит забывать цитату основоположника военно-полевой ветеринарной хирургии Сергея Евсеенко: «Обычный врач лечит человека, а ветеринарный врач лечит человечество». Ведь ситуация в ветеринарии напрямую отражается на здоровье людей», — говорит ветеринарный врач Данила Чертков.
По его словам отсутствие вакцин может привести к острой эпидемиологической обстановке в стране из-за распространения зооантропонозных заболеваний [могут быть как и животного, так и у человека — прим. Юга.ру]. К ним относится и бешенство.
Проблема заключается в том, что даже если питомец абсолютно домашний и не выходит на улицу, инфекции человек может занести на обуви, этого будет достаточно.
По словам Данила, с поставками вакцин от бешенства ситуация сейчас напоминает ажиотаж на сахар весной 2022 года. Как только они появляются у торговых фирм, клиники их мигом скупают.
«Я боюсь, что в ситуации с бешенством мы можем прийти к началу. Ранее была положительная динамика, зарегистрированных укусов было с каждым годом меньше. Какая ситуация сложится сейчас — неизвестно. Боюсь, не самая хорошая. Но если наша статистика останется на том же уровне и не вырастет процент пострадавших, это уже можно будет назвать неплохим результатом», — считает Данил.
Кроме того, без вакцины питомец не допускается к транспортировке, отечественные вакцины не подходят под европейский стандарт. Поэтому выехать из страны с четвероногим другом не получится.
От вакцин также зависит и продуктивность сельского скота — мясо, молоко, шерсть, кожа.
А как же российские вакцины?
По словам Черткова, у них есть нюансы, которые отталкивают владельцев питомцев и врачей: аллергические реакции на препарат, а также болезненность. Все отечественные препараты ставятся внутримышечно, из-за чего животное может хромать на лапу.
Любовь Караева рассказала, что врач предложил ввести её бульдогу российскую вакцину, но тут же добавил, что не рекомендует этого делать. Причина — эффективность 50 на 50. В итоге Любовь решила ждать поставки.
Можно ли самостоятельно завезти препарат из другой страны?
Как сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления, глобально никаких запретов на ввоз нет. Физические лица могут свободно ввозить в РФ как зарегистрированные, так и незарегистрированные лекарственные средства, если в их составе нет наркотических и психотропных веществ.
Таким образом, чтобы узнать, распространяются ли на лекарственные препараты запреты и ограничения, необходимо изучить их состав. Ещё важно, чтобы партия была не для продажи.