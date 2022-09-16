Жители Краснодарского края жалуются на нехватку препаратов и вакцин для животных. Выяснили, что происходит

12 сентября 2022 года Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) опубликовала открытое письмо председателю правительства Михаилу Мишустину. Производители и потребители заявили, что половину рынка ветпрепаратов в России обеспечивают поставки из-за рубежа. Также в письме предложили принять меры, чтобы сохранить доступность этих препаратов.

Сейчас в стране уже сложно приобрести импортные средства для наркоза и вакцины для животных. Иолина Грибкова поговорила с хозяевами питомцев и ветеринарными врачами.

Что происходит в Краснодарском крае?

Наши читатели тоже столкнулись с дефицитом. По словам Любови Караевой, в начале сентября она привела своего французского бульдога на плановые прививки, вакцины от бешенства не оказалось. Будут ли поставки, врач ответить не смог.

«На данный момент с заказами некоторых препаратов и вакцин действительно возникают трудности. Большинство вакцин (95%) — это импорт, который зарекомендовал себя качеством. Если быть конкретнее, то речь идёт о количестве штаммов вируса в вакцине и числе аллергических реакций, которые сводятся к минимуму, в отличии от отечественных препаратов», — рассказал Юга.ру ветеринарный врач клиники «Здоровье» Данил Чертков.

По словам Данила, такая ситуация сложилась после 24 февраля и связана с санкциями. Кроме того, компании, которые занимаются поставкой вакцин, отгружают товар только в крупные сети ветеринарных клиник и аптек.

В управлении ветеринарии Краснодарского края журналистке Юга.ру сказали, что не слышали о нехватке вакцин, подобных сообщений к ним не поступало. Там подтверждают, что есть производители, которые ушли с рынка, но из «дружественных стран» поставки продолжаются. В ведомстве считают, что существуют отечественные вакцины, которые сертифицированы и по качеству не отличаются от зарубежных аналогов. А коммерческие клиники должны обеспечивать себя всем необходимым сами.

В ветеринарном центре «Слон» сообщили: «Да, действительно, дефицит вакцин есть. Поставщики привозят зарубежную вакцину, но её количество 5-15 доз один раз в полтора месяца. Этого, конечно, не хватает на всех животных».

Дефицит вакцин подтвердили в краснодарских клиниках «ВикВет» и «Ветеринарный лазарет».

Нам удалось найти только одну ветклинику — «Счастливая морда» — где, по словам врача «всё есть». Но именно там за неделю до этого отказали в вакцинации бульдогу Любови Караевой.