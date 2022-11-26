В Новороссийске закрасили советские мозаичные панно

Краснодарский край

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  • © Скриншот телеграм-канала t.me/ng_nov
    © Скриншот телеграм-канала t.me/ng_nov

Сотрудники «Новороссийскгоргаза» закрасили мозаики времен СССР

В Новороссийске на улице Чехова закрасили мозаичные панно на газовых будках. Это сделали сотрудники «Новороссийскгоргаза» во время косметического ремонта сообщила «Наша газета». В пресс-службе мэрии ситуацию не прокомментировали, поскольку имущество находится в собственности газовой организации.

Местным жителям не понравилось такое решение. В соцсетях горожане предложили отреставрировать панно и написали, что очень жаль терять часть «ушедшей эпохи».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Чапаева закрасили граффити с Децлом. Позже на его месте появился набросок мурала с Чапаевым. Решение закрасить старый мурал принял молодежный совет Центрального округа, поскольку предыдущий стрит-арт был уже повреждён, и восстановить его было крайне сложно.

Газ Искусство Новороссийск

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