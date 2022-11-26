В Новороссийске закрасили советские мозаичные панно
Сотрудники «Новороссийскгоргаза» закрасили мозаики времен СССР
В Новороссийске на улице Чехова закрасили мозаичные панно на газовых будках. Это сделали сотрудники «Новороссийскгоргаза» во время косметического ремонта сообщила «Наша газета». В пресс-службе мэрии ситуацию не прокомментировали, поскольку имущество находится в собственности газовой организации.
Местным жителям не понравилось такое решение. В соцсетях горожане предложили отреставрировать панно и написали, что очень жаль терять часть «ушедшей эпохи».
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Чапаева закрасили граффити с Децлом. Позже на его месте появился набросок мурала с Чапаевым. Решение закрасить старый мурал принял молодежный совет Центрального округа, поскольку предыдущий стрит-арт был уже повреждён, и восстановить его было крайне сложно.