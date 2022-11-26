В Краснодаре начали устанавливать новогодние ёлки

Краснодарский край

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  • © Фото Alexander S, unslpash.com
    © Фото Alexander S, unslpash.com

Первая новогодняя ель появится в Краснодаре в сквере 80-летия образования края в ЮМР

В Краснодаре начали устанавливать новогоднюю ёлку в сквере 80-летия образования края в Юбилейном микрорайоне. Монтаж и установку всех искусственных ёлок обещают завершить до 15 декабря.

Собирать и украшать ёлку на Главной городской площади будут 1 декабря. Конструкция будет достигать 22 метров в высоту. Украсят праздничную ель гирляндами, звездами и игрушками. 

Еще восемь световых декоративных ёлок появятся в «Александровском» бульваре от улицы Буденного до Северной. А на улице Красной на фонари развесят 130 светоотражающих новогодних табличек.

Новогодние ели установят в Краснодаре по следующим адресам:

  • на пересечении улиц Красных Партизан и им. Трубилина;
  • на площади напротив здания ЗСК;
  • в сквере им. Гатова;
  • на площади перед кинотеатром «Болгария»;
  • в сквере «Субботний»;
  • в сквере «Пограничников»;
  • по ул. Красной, 35;
  • на Главной городской площади.

Как писали Юга.ру, в новогоднюю ночь в Краснодаре не будет концерта на Главной городской площади и фейерверка. Власти кубанской столицы посоветовали провести праздник в кругу семьи

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