В Краснодаре начали устанавливать новогодние ёлки
Первая новогодняя ель появится в Краснодаре в сквере 80-летия образования края в ЮМР
В Краснодаре начали устанавливать новогоднюю ёлку в сквере 80-летия образования края в Юбилейном микрорайоне. Монтаж и установку всех искусственных ёлок обещают завершить до 15 декабря.
Собирать и украшать ёлку на Главной городской площади будут 1 декабря. Конструкция будет достигать 22 метров в высоту. Украсят праздничную ель гирляндами, звездами и игрушками.
Еще восемь световых декоративных ёлок появятся в «Александровском» бульваре от улицы Буденного до Северной. А на улице Красной на фонари развесят 130 светоотражающих новогодних табличек.
Новогодние ели установят в Краснодаре по следующим адресам:
- на пересечении улиц Красных Партизан и им. Трубилина;
- на площади напротив здания ЗСК;
- в сквере им. Гатова;
- на площади перед кинотеатром «Болгария»;
- в сквере «Субботний»;
- в сквере «Пограничников»;
- по ул. Красной, 35;
- на Главной городской площади.
Как писали Юга.ру, в новогоднюю ночь в Краснодаре не будет концерта на Главной городской площади и фейерверка. Власти кубанской столицы посоветовали провести праздник в кругу семьи