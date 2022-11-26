В Адыгее в тестовом режиме запустили сервис «Адыгея — горы возможностей для пенсионеров»

В октябре в Адыгее представили новый сервис — «Адыгея — горы возможностей для пенсионеров». С его помощью можно получить полную информацию о выходе на пенсию, подать заявление на «Госуслугах» и даже стать волонтером.

Глава республики Мурат Кумпилов сказал, что платформа должна стать эффективным инструментом поддержки и информирования населения, который выведет на новый уровень взаимодействие органов власти и жителей региона.

«С 2023 года мы начинаем работу по интеграции данной платформы с порталом «Госуслуги». Уже ведется межведомственная работа по наполнению платформы информацией, что впоследствии максимально упростит людям оформление пенсии и откроет новые возможности для активного долголетия, интересной и насыщенной жизни на пенсии», — добавил Кумпилов.

Как рассказала региональный сервисный уполномоченный Бэлла Тазова, с помощью нового сервиса можно самостоятельно установить юридический факт выхода на пенсию, восстанавливать архивные данные, получить информацию о льготах, досуговых мероприятиях, возможностях для путешествий ипереобучения.

Также в Адыгее хотят создать на базе юридического факультета АГУ юридическую клинику для пенсионеров, обучать их финансовой грамотности. Консультировать жителей будут студенты и преподаватели вуза.

Новый сервис стал результатом работы первого в стране акселератора «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) в рамках Национальной социальной инициативы. Кроме того, проект «Адыгея — горы возможностей для пенсионеров» вошел в топ-5 социальных решений в рейтинге АСИ. Его одобрили эксперты и обещали поддержать реализацию.

Ранее Юга.ру писали, что Адыгея получит 64 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ на поддержку семей с детьми.