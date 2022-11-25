На выходных в Краснодарском крае будет дождь и сильный ветер

Синоптики краевого гидрометцентра рассказали, что в Краснодаре 26 ноября будет облачно, без осадков, воздух прогреется до 13 °С, а ветер будет дуть со скоростью 2 м/с. 27 ноября пройдет дождь и столбик термометра опустится до 10 °С.

По краю на выходных пройдут небольшие дожди. В некоторых районах ожидаются умеренные осадки. В ночное время температура воздуха составит 2-7 °С. Днем 26 ноября воздух прогреется до 9-14 °С, а 27 ноября до 7-12 °С. Ожидается ветер со скоростью 4-9 м/с, местами порывы достигнут 12-14 м/с.

На Черноморском побережье будет переменная облачность, местами пройдет слабый дождь. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, в Новороссийске порывы составят 15-18 м/с. Температура воздуха днем поднимется до 12-17 °С.

Как писали Юга.ру, на прошлой неделе непогода обрушилась на Сочи и Туапсе. В городах затопило улицы и ветром повалило деревья. В Сочи молния попала в телебашню.