В Краснодаре из окна пятого этажа выпал восьмилетний ребёнок

У мальчика перелом таза и открытая черепно-мозговая травма. Его госпитализировали

Утром 25 ноября в Краснодаре на улице Черкасской ребенок выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома. Сообщается, что мама мальчика была на работе. Полиция проводит проверку.

Ребенка госпитализировали в Краевую клиническую больницу №1, у него перелом таза и открытая черепно-мозговая травма.

В краевой прокуратуре заявили, что проверят исполнение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей.

В ноябре Юга.ру писали, что в Краснодаре собаки напали на ребенка. Инцидентом заинтересовался председатель СК Бастрыкин.