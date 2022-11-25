В Краснодаре из окна пятого этажа выпал восьмилетний ребёнок

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

У мальчика перелом таза и открытая черепно-мозговая травма. Его госпитализировали

Утром 25 ноября в Краснодаре на улице Черкасской ребенок выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома. Сообщается, что мама мальчика была на работе. Полиция проводит проверку.

Ребенка госпитализировали в Краевую клиническую больницу №1, у него перелом таза и открытая черепно-мозговая травма.

В краевой прокуратуре заявили, что проверят исполнение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей.

В ноябре Юга.ру писали, что в Краснодаре собаки напали на ребенка. Инцидентом заинтересовался председатель СК Бастрыкин.

Дети Происшествия

Новости

В Краснодаре из окна пятого этажа выпал восьмилетний ребёнок
«Другого ребёнка у нас уже не будет». Матери-одиночки просят Путина и Шойгу вернуть с СВО их единственных сыновей
В Новороссийске задержали подозреваемого в нападениях на автомобили с Z-наклейками
В Краснодарском крае ищут инвестора для мусороперерабатывающих заводов. Он должен вложить 120 млрд рублей
В Новороссийске почти 50 тыс. жителей 7 микрорайонов второй день сидят без воды
В историческом центре Ростова могут снести более 600 домов

Лента новостей

Реклама на сайте