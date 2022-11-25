На юге России и в СКФО 4,5 млн человек пользуются СберСпасибо

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня

Распечатать

  • © Фото Robin Worrall, Unsplash.com
    © Фото Robin Worrall, Unsplash.com

Число участников программы лояльности СберСпасибо среди розничных клиентов Юго-Западного Сбера в 11 регионах присутствия превысило 4,5 млн человек

К самой большой банковской программе лояльности в России присоединились уже более 150 партнёров Юго-Западного банка Сбербанка из десятков отраслей и сфер бизнеса.

Одна из самых популярных акций программы — розыгрыш 5 млн бонусов СберСпасибо. Поучаствовать в нём можно до 31 декабря при оплате покупки картой «Мир» Сбера на сумму от 1000 рублей телефоном с помощью SberPay. Также каждую неделю проводится розыгрыш до 1 млн СберСпасибо.

Лариса Николаевна Безделева

Лариса Николаевна Безделева

заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка

«С помощью СберСпасибо бизнес юга России и СКФО ежемесячно весомо повышает лояльность постоянных клиентов и расширяет возможности привлечения новых покупателей и пользователей услуг. Сегодня это как крупные федеральные сети, так и региональные предприниматели из сфер торговли, общественного питания и услуг. Для наших розничных клиентов это тоже отличная возможность сэкономить на повседневных тратах: от покупки продуктов до топлива, бытовой техники или семейных путешествий. Чаще всего среди наших южных клиентов СберСпасибо пользуются женщины в возрасте от 21 до 45 лет», — рассказывает заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Николаевна Безделева.

СберСпасибо — программа лояльности, по которой клиенты банка получают кэшбэк и обменивают бонусы на скидки до 99% за покупки и сервисы Сбера и партнёров. Бонусы начисляются только при оплате пластиковой картой, смартфоном или через QR-код на терминале банка, а также с помощью SberPay. 

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ О программе СБЕРСПАСИБО

Банки Деньги Сбербанк Финансы Экономика

Новости

В Краснодаре на улице Чапаева появился мурал Чапаева. Сюжет заменил граффити с Децлом
Анапчанам предложили отказаться от иностранной музыки и фейерверков на Новый год
В Краснодаре из окна пятого этажа выпал восьмилетний ребёнок
«Другого ребёнка у нас уже не будет». Матери-одиночки просят Путина и Шойгу вернуть с СВО их единственных сыновей
В Новороссийске задержали подозреваемого в нападениях на автомобили с Z-наклейками
В Краснодарском крае ищут инвестора для мусороперерабатывающих заводов. Он должен вложить 120 млрд рублей

Лента новостей

Реклама на сайте