На юге России и в СКФО 4,5 млн человек пользуются СберСпасибо

Число участников программы лояльности СберСпасибо среди розничных клиентов Юго-Западного Сбера в 11 регионах присутствия превысило 4,5 млн человек

К самой большой банковской программе лояльности в России присоединились уже более 150 партнёров Юго-Западного банка Сбербанка из десятков отраслей и сфер бизнеса.

Одна из самых популярных акций программы — розыгрыш 5 млн бонусов СберСпасибо. Поучаствовать в нём можно до 31 декабря при оплате покупки картой «Мир» Сбера на сумму от 1000 рублей телефоном с помощью SberPay. Также каждую неделю проводится розыгрыш до 1 млн СберСпасибо.

Лариса Николаевна Безделева заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка

«С помощью СберСпасибо бизнес юга России и СКФО ежемесячно весомо повышает лояльность постоянных клиентов и расширяет возможности привлечения новых покупателей и пользователей услуг. Сегодня это как крупные федеральные сети, так и региональные предприниматели из сфер торговли, общественного питания и услуг. Для наших розничных клиентов это тоже отличная возможность сэкономить на повседневных тратах: от покупки продуктов до топлива, бытовой техники или семейных путешествий. Чаще всего среди наших южных клиентов СберСпасибо пользуются женщины в возрасте от 21 до 45 лет», — рассказывает заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Николаевна Безделева.