Анапчанам предложили отказаться от иностранной музыки и фейерверков на Новый год

Жителям Анапы посоветовали на Новый год не одеваться в костюмы зарубежных персонажей и слушать российских исполнителей

Настоятель Свято-Серафимского храма Александр Карпенко заявил, что современные дети воспитываются «на иностранных, чуждых российскому менталитету идеалах». Поэтому он предложил не включать во время Нового года и Рождества иностранную музыку и не переодеваться в костюмы зарубежных персонажей. Также он предложил отказаться от фейерверков.

Настоятель добавил, что вместо Хэллоуина и Дня святого Валентина гораздо важнее отмечать День Петра и Февроньи, День Героев Отечества и День благодарности родителям.

Председатель Совета по культуре Анапы Леонид Красноруцкий поддержал Карпенко и сказал, что нужно позиционировать российские идеалы и традиции, проверенные годами.

Как писали Юга.ру, от новогоднего фейерверка в России отказался ряд регионов, в том числе Краснодарский край и Ростовская область. Власти кубанской столицы посоветовали провести праздник в кругу семьи и сказали, что праздничного концерта на главной площади не будет.