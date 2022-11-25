Анапчанам предложили отказаться от иностранной музыки и фейерверков на Новый год

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Жителям Анапы посоветовали на Новый год не одеваться в костюмы зарубежных персонажей и слушать российских исполнителей

Настоятель Свято-Серафимского храма Александр Карпенко заявил, что современные дети воспитываются «на иностранных, чуждых российскому менталитету идеалах». Поэтому он предложил не включать во время Нового года и Рождества иностранную музыку и не переодеваться в костюмы зарубежных персонажей. Также он предложил отказаться от фейерверков.

Настоятель добавил, что вместо Хэллоуина и Дня святого Валентина гораздо важнее отмечать День Петра и Февроньи, День Героев Отечества и День благодарности родителям. 

Председатель Совета по культуре Анапы Леонид Красноруцкий поддержал Карпенко и сказал, что нужно позиционировать российские идеалы и традиции, проверенные годами. 

Как писали Юга.ру, от новогоднего фейерверка в России отказался ряд регионов, в том числе Краснодарский край и Ростовская область. Власти кубанской столицы посоветовали провести праздник в кругу семьи и сказали, что праздничного концерта на главной площади не будет.

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