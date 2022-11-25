В Новороссийске задержали подозреваемого в нападениях на автомобили с Z-наклейками

Юга.ру в октябре подробно писали о случаях ночных нападений на автомобили в Новороссийске. Видеозаписи распространяли в соцсетях, авторы утверждали, что цель злоумышленников — машины с Z-наклейками. Только на одной парковке пострадали 5 автомобилей.

25 ноября в МВД Новороссийска рассказали о задержании мужчины, которого подозревают в повреждении автомобилей. По данным правоохранителей, местный житель находился возле машины с символикой в поддержку СВО, при себе у задержанного были аэрозольный баллончик с автомобильной краской, отвертки и фонарик. А ещё полицейские нашли у мужчины «полимерный пакет с N-метилэфедроном, массой более грамма».

© скриншот из Telegram-канала УМВД России по городу Новороссийску

© скриншот из Telegram-канала УМВД России по городу Новороссийску

По данным правоохранителей, задержанный прокалывал шины колес, зарисовывал символику краской и разбивал стекла машин, на которых были Z-наклейки. Возбуждено уголовное дело, мужчину взяли под стражу.

Ранее Юга.ру писали, что Краснодарский край на третьем месте в стране по количеству дел о дискредитации армии.