В Новороссийске почти 50 тыс. жителей 7 микрорайонов второй день сидят без воды

Новороссийский водоканал 23 ноября предупредил жителей Южного района, что из-за работ по переврезке водовода будет ограничение подачи воды с 8:00 24 ноября до 03:00 25 ноября

Ремонт ведётся по улице Волгоградской — от Малоземельской до проспекта Дзержинского. Почти 50 тысяч жителей 3, 7, 9, 10, 14, 15, 16 микрорайонов запаслись «пятишками» (пятилитровыми пластиковыми бутылками). Однако в положенный срок воду так и не дали, 25 ноября к 11:00 новороссийцы жалуются на её отсутствие.

В официальном телеграм-аккаунте местного водоканала обновлённой информации нет, до диспетчерской службы коммунального предприятия не дозвониться.