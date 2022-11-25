В Новороссийске почти 50 тыс. жителей 7 микрорайонов второй день сидят без воды

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Новороссийский водоканал 23 ноября предупредил жителей Южного района, что из-за работ по переврезке водовода будет ограничение подачи воды с 8:00 24 ноября до 03:00 25 ноября

Ремонт ведётся по улице Волгоградской — от Малоземельской до проспекта Дзержинского. Почти 50 тысяч жителей 3, 7, 9, 10, 14, 15, 16 микрорайонов запаслись «пятишками» (пятилитровыми пластиковыми бутылками). Однако в положенный срок воду так и не дали, 25 ноября к 11:00 новороссийцы жалуются на её отсутствие.

В официальном телеграм-аккаунте местного водоканала обновлённой информации нет, до диспетчерской службы коммунального предприятия не дозвониться.

  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру
  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру

Как писали Юга.ру, в Хостинском районе Сочи оползень серьёзно повредил магистральный водопровод. Без воды остались несколько улиц.

ЖКХ Новороссийск

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