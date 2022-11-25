Бабушки из «Отрядов Путина» пригласили Месси в Краснодар и обещали научить его играть в футбол

Краснодарские активистки записали обращение после выхода видео луганских бабушек, которые пригласили к себе Криштиану Роналду

23 ноября в Telegram появилось видео-приглашение Криштиану Роналду в Луганск. Местные активистки «Отрядов Путина» пригласили звезду футбола на обучение. Бабушки упомянули о разрыве контракта спортсмена и пожалели Роналду из-за его «проблем». Ещё они предложили футболисту получить российское гражданство.

Вдохновлённые поступком бабушек из Луганска, записать видео решили и краснодарские активистки. 24 ноября они обратились к Лионелю Мессии.

«Мы тебя научим прекрасно играть и ты на следующем чемпионате мира победишь!», — заявили бабушки.

Очевидно, женщины разочарованы поражением Аргентины в матче с Саудовской Аравией в 1-ом туре группового этапа Чемпионата мира по футболу. При этом единственный гол Аргентины на счету Лионеля Месси.

Недавно Юга.ру рассказали главное о Чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре.